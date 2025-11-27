Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, ha informado del cierre temporal del Intercambiador de La Laguna durante los días 1 y 2 de diciembre, en horario de 20:00 a 23:15 horas, debido a las obras del Anillo Peatonal de Padre Anchieta.

Mientras la estación permanezca clausurada, todas las líneas que habitualmente operan en el Intercambiador trasladarán su punto de parada a la avenida Ángel Guimerá.

Para facilitar el tránsito de viajeros, personal de Inspección estará presente en la zona y ayudará a los usuarios a localizar sus dársenas provisionales.

Rutas

Titsa señala que las rutas mantendrán su operativa habitual fuera del horario de cierre, es decir, mientras el Intercambiador se encuentre abierto.

Además, la compañía advierte de que las líneas 20, 100, 102, 103, 104 y 108 no efectuarán su parada habitual junto a la entrada de la estación a partir de las 23:15 horas, por lo que los pasajeros deberán dirigirse a la dársena número 23 para acceder a estos servicios.

Titsa recuerda que toda la información actualizada sobre estos cambios puede consultarse en la web www.titsa.com, en el teléfono de atención 922 53 13 00 o a través de los perfiles oficiales de la compañía en redes sociales.