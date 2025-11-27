Despliegue religioso en La Laguna para despedir al obispo emérito Bernardo Álvarez

El obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez (Breña Alta, 29 de julio de 1949- La Laguna, 25 de noviembre de 2025), fue enterrado este jueves en la capilla de los santos canarios de la Catedral lagunera. Sacerdotes, campanas doblando, incienso, coros sacros... La vieja Aguere sacó su vertiente más religiosa para despedir al segundo prelado de origen canario –tras Domingo Pérez Cáceres– que preside la Diócesis de Tenerife.

Álvarez falleció el martes; se le veló hasta este jueves en la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en la calle San Agustín, y a las 15:00 horas se procedió a su entierro. Antes del acto tuvo lugar una procesión con el féretro desde la capilla ardiente hasta el templo catedralicio. Hacia las 14:30, tres coches fúnebres con coronas y un centenar de personas aguardaban por fuera del Hospital de Dolores. «No solo fueron los 20 años en que estuvo de obispo, sino casi 50 de sacerdote», manifestó en declaraciones a los medios de comunicación el actual obispo de Tenerife, Eloy Santiago.

Obispo desde 2005

Se refería Santiago a una trayectoria religiosa que comenzó al ser ordenado sacerdote en 1976. Fue en 2005 cuando se convirtió en obispo. Su episcopado tuvo algunos de sus principales hitos en el incendio de la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife, en 2006, y en la canonización de San José de Anchieta, en 2014, así como en algunas manifestaciones públicas que generaron sonoras polémicas. El 16 de septiembre de 2024, el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años, edad establecida por el Código de Derecho Canónico para la jubilación de los obispos.

Dos filas con alrededor de 180 religiosos en total, todos vestidos de blanco y violeta, salieron del Hospital de Dolores. Al final de la comitiva, el ataúd con los restos mortales de Álvarez, cargado también por curas diocesanos. Se escuchaba a través de la megafonía letanías invocando a los santos. Varios religiosos se hicieron a un lado en la confluencia de San Agustín con Juan de Vera; era el relevo para cargar el féretro. A su paso por el Orfeón La Paz, el coro de esta entidad lagunera interpretó la pieza ‘Cerca de ti’. Algunos de sus miembros terminaron con una ligera reverencia y el obispo actual les agradeció su intervención. Siguió la procesión. Las campanas de la Catedral tañían. Viandantes y turistas sorprendidos. La escena recordaba por un momento a esa ciudad antañona que Miguel de Unamuno describió en ‘La Laguna de Tenerife’.

Templo lleno

En la Catedral destacaban las pantallas que se instalaron en su interior y, sobre todo, el hueco ya excavado en la capilla de los santos canarios. También se dispusieron sillas supletorias. Aunque sin desbordamientos, el templo se llenó. Entre los espectadores, y a grandes rasgos, se distinguía a religiosos, representantes políticos, miembros de colectivos de la Iglesia, laguneros pegados a la tradición local, gente cercana a la Diócesis...

La ceremonia la presidió Eloy Santiago. El prelado nivariense destacó en la homilía la labor pastoral de Álvarez, de la que dijo que realizó «frecuentemente con muchos aciertos, pero quizá otras veces no, propio de nuestra condición humana frágil». El vicario general de la Diócesis, Antonio Pérez, fue un estrecho colaborador de Bernardo Álvarez e intervino, con cierta congoja, al término de la ceremonia. «Su entrega a la iglesia diocesana y a la sociedad de estas islas queda ahora en manos de Dios, el único que sabe lo que anida en el corazón humano», expresó.

Sepultura

La eucaristía dio paso a la sepultura en la capilla de los santos canarios, en la que se rinde culto al Santo Hermano Pedro, San José de Anchieta, los Santos Mártires de Tazacorte y la Virgen de Candelaria. El reloj ya marcaba las 16:50 horas. Representantes de la Iglesia (incluidos los obispos titular y auxiliar de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos y Cristóbal Déniz, respectivamente); una hermana de Bernardo Álvarez; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, firmaron el acta de sepultura. Una copia de esta se introdujo en un compartimento con forma de tubo y, posteriormente, en el ataúd, junto con una biografía e historial eclesiástico del fallecido, prensa del día y dinero en curso corriente en billetes y monedas.

El féretro fue descendido con unas cuerdas. Mientras se producía la maniobra, Antonio Pérez informó de que se celebrará una misa en su memoria el 4 de diciembre a las 19:00 horas en la Catedral, así como otra el día 11 en Breña Alta. Uno de los extremos de la caja bajó de golpe y el estruendo fue importante. El acto había terminado. Las pantallas del templo pasaron a proyectar un cartel en el que podía leerse: «Bernardo Álvarez / 1949-2025 / Descanse en paz / ‘Me he hecho todo a todos’».