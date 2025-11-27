Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera

Un solo vehículo de más de 25 años fue dado de baja en La Laguna en 2023. La cifra se disparó para este mismo tipo de coches a 2.066 en 2024, mientras que en 2025, y hasta finales del mes de septiembre, va por 1.253. En total, 3.319 automóviles antiguos han salido de la carretera en los dos últimos ejercicios. El motivo: la decisión del grupo de gobierno (PSOE-CC) de eliminar la exención del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica –más popularmente conocido como ‘el rodaje’– a los coches con más de 25 años de antigüedad.

«Teniendo en cuenta que la bonificación del rodaje para los vehículos de más de 25 años entró en vigor el 1 de enero de 2025, ¿cuántos vehículos de más de 25 años matriculados en San Cristóbal de La Laguna se dieron de baja en cada una de las anualidades del 2023, 2024 y 2025?», preguntó la concejala del Partido Popular (PP) Eva Cólogan en el último pleno del consistorio lagunero. En su respuesta, la edil de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero, aportó los datos anteriores.

134.423 vehículos

Se trata de cifras relevantes. Hay que remarcar que se refieren exclusivamente a los vehículos de más de 25 años, no al total de bajas de toda clase de coches. Otro dato que pone de relieve la dimensión del asunto es que La Laguna tenía 134.423 vehículos en 2023, según datos del Instituto de Estadística de Canarias (Istac).

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de La Laguna en octubre de 2024. Y ahí empezó la sangría de estos vehículos. Propietarios trataban de evitar tener que pagar el impuesto en 2025. Y así se alcanzó la cifra de los primeros 2.066 que fueron dados de baja. Ya este año han hecho lo propio otros dueños que inicialmente no tuvieron conocimiento del cambio impositivo o que al principio decidieron seguir con su coche y que con posterioridad cambiaron de idea.

Desde 2016

El origen de la exención nació en 2016, cuando el Pleno aprobó una modificación de la ordenanza para establecer bonificaciones del 75%, 50% y 25% en la cuota del impuesto en función de las características de los motores. «De acuerdo con estos criterios, resulta contradictorio mantener una bonificación a los coches de más de 25 años, que son los más contaminantes», sostuvo en octubre del pasado año la concejala Francisca Carlota Rivero. «Tenemos que priorizar las ayudas al uso de energías limpias», comentó.

Para tratar de sostener la medida, también dijo que la supresión trataba de «propiciar un uso y gestión más responsable por parte de los usuarios, ya que encontramos muchos coches viejos, fuera de uso, abandonados en la vía pública, porque hasta ahora esto no le suponía ningún coste añadido al propietario, y esta situación genera muchos problemas medioambientales y de falta de aparcamiento que queremos evitar». Y agregó que la medida también estaba relacionada con una prevención de la siniestralidad, «ya que un informe de AECA-ITV revela que los vehículos a partir de los once años de antigüedad se ven implicados en siniestros viales en un mayor porcentaje, creciendo de forma progresiva a medida que aumenta la edad».

Clases populares

Tales planteamientos no convencieron a la oposición. «Principalmente, quien tiene un vehículo de 25 años y no lo cambia es porque no puede», consideró Alberto Rodríguez (Drago) en el pleno en el que se abordó el asunto. «Viene a castigar a las familias con menores rentas», lamentó. Rubens Ascanio (Unidas) manifestó: «Es una medida no encaminada a la parte ambiental, sino más bien a lo recaudatorio». Más contundente fue el concejal de Vox, Manuel Alejandro Rodríguez, que tildó la decisión de «canallada». Juan Antonio Molina (PP) también criticó el cambio. Un año después, se observa que la consecuencia ha sido que dueños se han desprendido masivamente de estos coches.

«El objetivo inicial de la ordenanza era poner fin a una situación en la que teníamos dos bonificaciones antagónicas», planteó este miércoles la edil socialista. «Si bonificamos el coche eléctrico, no podemos bonificar al mismo tiempo a los coches más contaminantes», aseveró. La edil volvió a expresar planteamientos tratando de defender el final de la exención: «No hay que olvidar que esta bonificación a los coches antiguos se estableció en un momento de crisis económica muy importante, como medida de apoyo, pero de carácter temporal». Y añadió: «Al mismo tiempo, la ordenanza ha servido para tener una gestión mejor y más depurada del padrón de vehículos en el municipio, al propiciar la retirada de vehículos fuera de uso».