La Noche en Blanco superará los 120.000 visitantes del año pasado

La Laguna celebra La Noche en Blanco desde las diez de la mañana del sábado hasta la madrugada del domingo. La organización espera una presencia superior a las 120.000 personas que asistieron el año pasado a este «gran espacio de encuentro ciudadano, en el que se darán la mano el comercio, la cultura, el patrimonio, el deporte y el ocio familiar». Desde primera hora se activarán las zonas familiares y de dinamización, con actividades en la Placita La Retama, los mercadillos urbanos de Casa Mesa, en Obispo Rey Redondo; el Parque de la Constitución; el espacio gastronómico y navideño ‘Chocoland: La Plaza de la Navidad’, en la plaza Antonio Mederos Sosa, así como el Canary Market Place, en el Camino Largo. La jornada contará con consignas para dejar las compras en la calle Obispo Rey Redondo.

La Plaza de la Concepción será uno de los ejes de la jornada, con la inauguración oficial y el photocall en el Torreón de la luz, además de la presencia de LNB Radio Central y de una radio itinerante que recorrerá puntos del casco histórico para acercar la programación al público y dar voz al comercio local.

La música tendrá como protagonistas al grupo Las Migas, que actuará en la Torre de La Concepción en horario diurno, para avanzada la noche se anuncia, en la Plaza del Cristo, la actuación de Seguridad Social, que encabezará el cierre musical de esta edición. A ellos se sumarán conciertos y propuestas repartidas por escenarios como las plazas Hermano Ramón y Víctor Zurita, el Teatro Leal o el Orfeón La Paz, y la participación de artistas y formaciones locales, rondallas, agrupaciones musicales y compañías itinerantes que garantizarán una banda sonora continua desde la mañana hasta la madrugada.

El deporte tendrá un peso específico en esta edición, con propuestas en la calle San Agustín, donde se instalarán zonas de baloncesto, voleibol, simuladores, realidad virtual, actividades de lucha canaria, escalada, ajedrez, fitness, bailes urbanos y espacios específicos para público infantil y juvenil. «Queremos que la Noche en Blanco sea también un escaparate de hábitos de vida saludables y que el deporte forme parte natural de la experiencia de ese día», subrayó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

Las familias dispondrán de talleres creativos, cuentacuentos, espacios de juego, actividades inclusivas y propuestas en museos y centros culturales, como la Ciudad de Cuentos en el antiguo convento de Santo Domingo, los talleres inclusivos y las acciones específicas en la plaza de los Ilustradores, así como dinamización infantil y personajes itinerantes en distintos puntos del municipio.

Asimismo, danza, teatro de calle y pasacalles recorrerán el casco histórico , con escenarios como las plazas del Adelantado, Junta Suprema, Catedral y Doctor Olivera o la propia calle Carrera. Entre otros montajes, el público disfrutará del teatro de calle Olympics, de la compañía Yllana; pasacalles familiares, exhibiciones de break dance, talleres de lindy hop y espectáculos que acercan la creación contemporánea al espacio público.

En la calle Heraclio Sánchez, La Noche en Blanco contará con un espacio dedicado a la dinamización ciudadana y la vida comunitaria. Bajo el lema ‘Ven a conocer los centros ciudadanos’, este punto ofrecerá actividades continuas entre las 10:00 y las 18:00 horas, acercando al público la labor que desarrollan estos centros ciudadanos municipales y mostrando parte de los talleres y propuestas que impulsan a lo largo del año.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, anima a la ciudadanía a «vivir la jornada con intensidad y responsabilidad. La Laguna vuelve a abrir sus puertas para que la cultura, el comercio, el deporte y la convivencia llenen nuestras calles. Invitamos a disfrutar con la ilusión que merece este encuentro que ya es patrimonio emocional de nuestro municipio».

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca el trabajo conjunto de comercios, asociaciones, entidades, colectivos sociales y áreas municipales «que hace posible una programación diversa, accesible y pensada para todo el mundo».