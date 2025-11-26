La Laguna alza la voz frente a la violencia machista con un acto institucional cargado de simbolismo por el 25-N

El municipio de San Cristóbal de La Laguna conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25-N) con un acto institucional cargado de emotividad, reivindicación y recuerdo para todas las víctimas que han padecido este tipo de agresiones. La cita se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y estuvo presidido por el alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Igualdad de la Corporación local, Dailos González, quienes estuvieron acompañados por representantes de gran parte de los diferentes grupos políticos con representación en el Consistorio.

El primer edil municipal dio la bienvenida a todas las personas presentes, remarcando que “ojalá nunca tuviéramos que dedicar un día del año a la erradicación de este tipo de violencia. Lamentablemente, aquí estamos para expresar nuestro rechazo más absoluto a cualquier tipo de maltrato físico o psicológico, reafirmando nuestro compromiso por esta lucha que no puede quedarse sólo en unas siglas, sino en una labor continua”.

Por su parte, Dailos González recordó “la relevancia que tienen los más jóvenes en este cambio global de mentalidad y acción que se está gestando entre todas las generaciones, para que construyamos un futuro que se base en la igualdad, el respeto, el civismo, la inclusión y el respeto por los derechos fundamentales que tenemos todos y todas como parte del conjunto de la población”.

La ciudadanía tiene un papel protagonista

En esta línea, se manifestó la presidenta de la Comisión de Igualdad de La Laguna, Idaira Afonso, quien fue la responsable de leer el manifiesto institucional, en el que se destacaba el papel de este sector de la ciudadanía “que debe tener un papel protagonista en esta revolución y no convertirse en meros personajes secundarios. Ellos y ellas serán los que definan los valores de la sociedad del futuro, actuando y evitando que se repitan conductas y errores del pasado”.

Con este objetivo en mente, la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna ha querido adaptar la campaña del 25-N a las nuevas generaciones, con un lema que reza ‘No seas NPC: ante las violencias machistas, actúa’. Esta expresión nace del lenguaje propio de los videojuegos y el mundo virtual, una de las grandes amenazas que ha ido ganando terreno en los últimos años.

Idaira Afonso quiso aprovechar este acto conmemorativo para recordar que “la violencia machista sigue cobrándose vidas y dejando cicatrices profundas en nuestra sociedad”. En este sentido, recordó que el pasado año se registraron 48 muertes por este tipo de violencia en España. En el ámbito de Canarias, aunque no se contabilizaron fallecimientos, 10.787 mujeres denunciaron haber sido víctimas de maltratos a manos de sus parejas o exparejas, lo que equivale a 95 mujeres por cada 10.000, una de las cifras más altas del país en este aspecto.

Un acto de reivindicación con gran representación del sector civil

Este no fue el único manifiesto de la jornada, ya que previamente tomaron la palabra representantes de la comunidad educativa lagunera, más concretamente alumnas y alumnos del CEIP Camino Largo, el IES Cabrera Pinto y el Ciclo Superior en Igualdad de Género CFPF Laguna. También hubo intervención especial del Consejo Municipal de las Mujeres de La Laguna, en contra de la fetichización de las mujeres, los discursos racistas, la violencia institucional, el cuestionamiento de los testimonios de víctimas con algún tipo de discapacidad o la vigencia de multitud de estereotipos, entre otros asuntos.

La agenda de este acto se inició con la entrega de una ‘siempreviva’ a cada asistente, que se iba depositando en un jarrón de cristal que presidía el Salón de Plenos. Este ramo comunitario pretende representar a las víctimas de este tipo de violencia. A la salida, las personas participantes pudieron recoger una caja de semillas, como representación del papel que representa cada individuo en la germinación de este cambio de mentalidad y actitud frente a la violencia machista.

La jornada se completó con un sentido y respetuoso minuto de repulsa hacia todas las mujeres que han perdido la vida este último año por este tipo de agresiones mortales y con la actuación musical de la solista Atteneri Caro y el guitarrista Marcos del Castillo.