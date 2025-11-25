La plaza de La Concepción acoge este jueves una nueva edición de la ‘Noche en Tinto’

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Desarrollo Rural, y la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo celebrarán este próximo jueves, 27 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, una nueva edición de la ‘Noche en Tinto’ en la emblemática plaza de La Concepción.

La gran cita del programa ‘Noviembre, mes del vino’, que ya ha desplegado un gran número de acciones durante las últimas semanas, aterrizará en el casco histórico de la ciudad de la mano de 16 bodegas de Tenerife, que traerán sus mejores elaboraciones para que sean degustadas por la población lagunera y visitante.

Poner en valor el producto local

La concejala municipal de este Departamento, Cristina Ledesma, recordó que “esta propuesta vitivinícola no sólo sirve como elemento dinamizador de nuestro casco histórico, sino que sirve de plataforma para reivindicar los productos de cercanía y la gran calidad de nuestros vinos, que siguen siendo un referente a nivel nacional e internacional, en todas sus variedades”.

Las bodegas que formarán parte de esta edición de ‘Noche en tinto’ serán Bodegas Insulares Tenerife, Cráter, Loher, Linaje del Pago, Presas Ocampo, Marba, Viña Estévez, Tierra Fundida, El Cercado, Mallar de los Trazos, Cándido Hernández Pío, Guayonge, Trancao de Acentejo, Viña El Drago, Hacienda de Acentejo y Domínguez Cuarta Generación.

Las mismas estarán acompañadas de las propuestas gastronómicas de Charcutería Víveres Jacinto, Cooperativa La Candelaria, Baggerman el holandés, Tasca La Cencerra-La Bodeguita y Las Croquetas de La Oliva.

‘Noche en Tinto’, que coincide con la semana de la festividad de San Andrés, sigue siendo un momento especial para el sector vitivinícola de la comarca Tacoronte-Acentejo, puesto que supone el pistoletazo de salida de los vinos de la nueva cosecha y en ella se recogen las primeras impresiones de los consumidores sobre el nivel de los mismos.