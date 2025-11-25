El Ayuntamiento de La Laguna homenajeará a las entidades y personas voluntarias durante el mes de diciembre

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para este próximo mes de diciembre dos citas destacadas para poner en valor el trabajo desinteresado de las entidades y las personas voluntarias de Tenerife, con especial atención a las que desarrollan su labor en el municipio o trabajan directamente con la población lagunera.

La concejala responsable de este Departamento en el Consistorio, María Cruz, manifestó “el compromiso de esta Corporación local por visibilizar la labor y la entrega de los colectivos que se implican cada año, de manera altruista, por una causa que afecta al resto del conjunto de la población. Todas estas acciones estarán abiertas a cualquier ciudadana o ciudadano que desee conocer estos proyectos sociales y quieran aportar su particular grano de arena”.

La primera cita del calendario se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, a partir de las 9:00 horas, en la sala de cristal del antiguo convento de Santo Domingo, donde representantes de diferentes generaciones de voluntarios y voluntarias procederán a la lectura de distintos manifiestos conmemorativos por la día internacional decretado en honor a esta incansable labor.

La otra cita destacada llegará entre los días 13 y 14 de diciembre, en la plaza del Cristo, a través del Mercadillo Solidario de las entidades en el municipio. “Esta propuesta está encaminada a que todas las entidades y colectivos muestren a la ciudadanía las diferentes realidades que conviven en nuestro territorio y como la labor de estas personas llegan e impactan en distintos estratos de la sociedad actual”, detalló María Cruz.

Mercadillo y talleres formativos

A colación de esta cita, María Cruz recordó que “durante este Mercadillo, las entidades tendrán a su disposición carpas a modo de stands donde ofrecerán información de interés y productos con los que los asistentes podrán contribuir al trabajo que desempeñan estas asociaciones y colectivos que trabajan en materias como la discapacidad, la dependencia, la exclusión social, el medio ambiente, la inserción social y laboral o la atención y apoyo a personas con diferentes patologías y sus familias, como alzhéimer, daño cerebral adquirido, cáncer de mama, fibrosis quística, síndrome de Down o fibromialgia, entre otras.

Esta actividad se amenizará con talleres formativos y otras iniciativas de dinamización para incentivar la participación ciudadana y completar esta jornada gran jornada de solidaridad en San Cristóbal de La Laguna.