El Restaurante El Fogón gana la ‘V Ruta de la Cabra de la Comarca Nordeste’

La quinta edición de la ‘Ruta de la Cabra de la Comarca Nordeste’, una de las citas gastronómicas más importantes del municipio, ha entregado este sábado el primer premio del concurso al Restaurante El Fogón, situado en el entorno de Valle de Guerra, como el más votado por los clientes. El acto se desarrolló en el Mercadillo del Agricultor de Tejina y contó con la participación de la concejala municipal de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma; el presidente de Fauca, Abbas Moujir; y el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez.

Ledesma destacó el éxito de participación que ha tenido la propuesta “que sirve un año más como escenario para poner en valor la gran creatividad culinaria y la calidad de los productos que se emplean en los establecimientos de restauración de la Comarca Nordeste, con un producto tan representativo de nuestro sector primario como es la carne de cabra”.

Por su parte, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, señaló que esta nueva edición consolida esta iniciativa, que busca impulsar tanto al comercio como a la restauración local. “Acciones como esta demuestran que la coordinación entre administraciones y empresas puede generar experiencias únicas, capaces de atraer público, dinamizar los núcleos comerciales y poner en valor nuestra identidad gastronómica. Esta ruta vuelve a ser una oportunidad para reconocer el trabajo de los establecimientos participantes, promover el uso del producto local y reforzar la actividad económica de toda la comarca”.

Poner en valor el producto local

Asimismo, Iván Pérez puso en valor el papel central que juega la Comarca Nordeste en el impulso gastronómico y económico de La Laguna. “La Ruta Gastronómica de la Cabra no es solo una actividad culinaria; es una iniciativa que nace y se nutre del carácter propio de la comarca, de sus paisajes, sus tradiciones y la labor diaria de sus profesionales. La entrega de premios representa un reconocimiento a todo ese esfuerzo que convierte al Nordeste en un referente dentro del municipio.”

Por último, Pérez enfatizó que esta propuesta “refuerza el vínculo directo entre los establecimientos participantes y el sector primario de la Comarca Nordeste, un territorio que destaca por la calidad de su ganadería y por su arraigo al producto local. La ruta contribuye a visibilizar la riqueza propia de esta zona, impulsa la economía circular y atrae a visitantes que desean conocer y degustar la esencia gastronómica de la Comarca Nordeste”.

La Ruta Gastronómica de la Cabra ha apostado un año más por el uso de las nuevas tecnologías, al poder votar digitalmente a través de un código QR proporcionado en la cartelería específica en cada establecimiento. La ciudadanía ha podido consultar de forma online toda la información acerca de los negocios participantes en la ruta, visualizarlos en un mapa o, entre otros aspectos, ver la descripción y fotografía de cada tapa.