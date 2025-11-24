La Laguna refuerza el transporte público y habilita aparcamientos disuasorios para facilitar los desplazamientos durante la Noche en Blanco

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Movilidad y Comercio, ha organizado un dispositivo especial de transporte y estacionamiento con motivo de la celebración de La Noche en Blanco, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre. El objetivo es garantizar una movilidad fluida, fomentar el uso del transporte público y reducir al mínimo el impacto del tráfico en el interior de la ciudad.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, subraya que esta planificación “busca facilitar la llegada de residentes y visitantes, ahorrándoles los contratiempos asociados al tráfico y a la búsqueda de aparcamiento. Queremos que la ciudadanía disfrute del evento desde el primer momento, ofreciendo alternativas sostenibles, cómodas y accesibles”.

El concejal de Movilidad, Domingo Galván, destaca que “se ha diseñado un refuerzo significativo en las líneas de guaguas y en el servicio del tranvía, así como la puesta en marcha de lanzaderas gratuitas, la ampliación de aparcamientos disuasorios y la reubicación temporal de paradas de taxi, con el fin de minimizar la congestión y promover un modelo de movilidad eficiente”.

Servicio especial del tranvía

Metrotenerife operará durante toda la jornada de la Noche en Blanco con tranvías dobles en la Línea 1, lo que permitirá incrementar la capacidad y mejorar la fluidez. El servicio funcionará desde las 06:00 horas del sábado 29 hasta las 06:00 del domingo 30, con frecuencias de 10 minutos entre las 16:00 y las 03:00 horas.

Refuerzos en las líneas de guaguas

Por otro lado, TITSA ha previsto un refuerzo específico en las rutas con mayor demanda hacia La Laguna, además de salidas adicionales durante toda la jornada.

El Ayuntamiento habilita una lanzadera gratuita entre el Centro Comercial Alcampo La Laguna y el Intercambiador, con horario de 15:20 a 03:15 horas, permitiendo conectar de forma rápida y directa con el centro histórico. Las paradas estarán situadas en los aparcamientos de Alcampo (zona Multicines) y en el interior del Intercambiador.

Según la previsión oficial de TITSA, se aplicarán refuerzos específicos en varias líneas interurbanas. La 050 (La Laguna–Tegueste–Bajamar–Punta del Hidalgo) incorporará viajes adicionales en los horarios previstos para el operativo especial. La 104, que enlaza Santa Cruz con Puerto de la Cruz en horario nocturno, sumará salidas adicionales desde La Laguna. Asimismo, la 108 (Icod–Santa Cruz, dirección La Laguna) reforzará su servicio durante la tarde y la noche para atender el incremento de desplazamientos hacia la ciudad.

Además, TITSA incrementará la operatividad en otras líneas en función de la demanda. La 014 (Santa Cruz–La Laguna por La Cuesta) se reforzará entre las 16:45 y las 05:45 horas del domingo 30, mientras que la 015 (Santa Cruz–La Laguna por autopista) lo hará entre las 18:15 y las 02:45 horas. Las líneas 102 y 103, que conectan Santa Cruz con el Puerto de la Cruz, operarán con refuerzos entre las 14:15 y la 01:15 horas. La propia 108 sumará otro tramo adicional de refuerzo entre las 22:45 y las 01:45 horas, con el fin de garantizar un retorno fluido de los asistentes.

Reubicación temporal de paradas de taxi

Debido a los cortes de tráfico previstos en el centro lagunero, el Ayuntamiento ha establecido una reorganización temporal de varias paradas de taxi para garantizar la operatividad del servicio durante el evento. La parada situada en la Plaza del Adelantado se trasladará al lateral contiguo a las edificaciones de la calle Quinteras, mientras que la ubicada en la avenida de La Trinidad pasará a prestar servicio en la calle El Juego. También se modifica la parada de la calle Hermanos Marrero, cuyos dos tramos se reubicarán en la calle Marqués de Celada, una vía con capacidad para mantener la circulación durante la jornada. Por último, la parada de la Plaza del Cristo quedará temporalmente fuera de servicio, ya que el cierre completo del entorno al tráfico impide habilitar una vía próxima para su traslado.

Aparcamientos disuasorios

Como medida complementaria para reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento habilitará los aparcamientos disuasorios del entorno del Centro Comercial Alcampo, conectados directamente mediante la lanzadera gratuita, así como los estacionamientos del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, ubicados en las facultades de Bellas Artes, Derecho y Filología, que estarán disponibles para los visitantes durante toda la jornada. Asimismo, el campus central de la ULL habilitará sus zonas de aparcamiento para las empresas y servicios operativos del evento, favoreciendo una distribución más ordenada del tránsito y evitando la saturación del casco.

Tanto la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, como el concejal de Movilidad, Domingo Galván, agradecieron la colaboración del Centro Comercial Alcampo, de la Universidad de La Laguna y de las empresas implicadas en el dispositivo, subrayando que “la coordinación entre todas las entidades es esencial para garantizar una Noche en Blanco segura, accesible y bien organizada”.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Área de Movilidad recuerda la importancia de optar por el transporte público para acceder al evento, dada la elevada afluencia prevista. Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar los horarios actualizados de TITSA y Metrotenerife y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal de movilidad distribuido en el entorno del evento.

La información detallada puede consultarse en www.titsa.com, en las redes sociales de TITSA y en los perfiles oficiales de Metrotenerife.