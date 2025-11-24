La Laguna celebra la II Gala de la Educación con un reconocimiento al talento, la dedicación y el compromiso de su comunidad educativa

El aula Magna César Manrique se convirtió en punto de encuentro para la comunidad docente de La Laguna con la celebración de la II Gala de la Educación, un acto que reconoció el esfuerzo de quienes contribuyen cada día a fortalecer la calidad del sistema educativo del municipio. La velada estuvo conducida por la periodista Pilar Rumeu y Elvis Sanfiel, en una ceremonia marcada por la emoción, el agradecimiento y la celebración del talento local.

El primer teniente alcalde de La Laguna, Badel Albelo, abrió el acto destacando que la educación es uno de los pilares sobre los que se construye la convivencia y el progreso del municipio. Recordó que, “en un contexto en el que los valores fundamentales se ven con frecuencia cuestionados, resulta más necesario que nunca reconocer la labor de docentes, estudiantes y centros educativos, cuyo trabajo diario contribuye a mejorar la sociedad presente y a cimentar la del futuro”. Albelo subrayó además el respaldo institucional del Ayuntamiento “en una responsabilidad colectiva que va más allá de las aulas”.

Un reconocimiento a la labor en las aulas

En su intervención, el concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, reafirmó la importancia de consolidar esta gala como un reconocimiento público al esfuerzo que se realiza en las aulas del municipio.

“Los estudiantes de hoy son nuestros ciudadanos del mañana”, señaló, defendiendo el valor de apoyar su desarrollo académico y personal. Eiroa insistió en que la gala “pretende visibilizar el talento existente en los centros del municipio y consolidarse como una tradición que destaque el papel fundamental de la educación como herramienta de transformación social”.

La gala contó con la presencia de autoridades académicas insulares y municipales, cuya participación puso de relieve el respaldo institucional a una comunidad educativa que constituye, en palabras de Eiroa, en “uno de los mayores motivos de orgullo del municipio”.

Momento de homenajes

En el transcurso de la ceremonia se rindió homenaje al profesorado jubilado, reconociendo una trayectoria profesional marcada por la entrega y la vocación pedagógica. La Laguna agradeció así la dedicación de quienes han acompañado durante décadas a varias generaciones de estudiantes, contribuyendo a consolidar un modelo educativo comprometido, estable y profundamente arraigado en los valores del municipio.

El reconocimiento se extendió también al alumnado con méritos académicos, distinguido por su constancia, su rendimiento y su implicación a lo largo del curso. Los estudiantes homenajeados fueron presentados como ejemplo del potencial y la capacidad de superación que caracterizan a la juventud lagunera, reflejo del esfuerzo que se desarrolla cada día en los centros educativos del municipio.

La noche avanzó con la entrega de los galardones a los proyectos de cortos más destacados del año en las distintas etapas educativas. En esta edición, los reconocimientos recayeron en el CEIP Las Chumberas; el CEIP Fernando III El Santo; el IES Martín Miranda en Secundaria; y en el IES Marina Cebrián en Bachillerato y Formación Profesional. Los trabajos premiados fueron proyectados durante la gala, mostrando la creatividad, la dedicación y el compromiso que impregnan la vida escolar del municipio.

También se otorgó el Premio Juntos por la Educación, que distingue la aportación excepcional a la comunidad educativa lagunera, y que en esta edición fue concedido a María del Carmen González Martín, reconocida públicamente por su contribución destacada al desarrollo educativo del municipio.

La parte artística ocupó un papel importante en la ceremonia, con actuaciones de Jess, Mario Falero y Carmen Cabeza, que acompañaron distintos momentos de la gala con intervenciones musicales especialmente emotivas. El cierre de la noche estuvo a cargo del Coro del CEIP San Benito, cuya interpretación del Himno de Canarias puso un broche simbólico a un acto que destacó la unión entre educación, cultura y sentimiento comunitario.

La II Gala de la Educación se consolida como un punto de encuentro imprescindible para reconocer el trabajo de toda la comunidad educativa de La Laguna. El Ayuntamiento reafirma con este acto su compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva y transformadora, y con el desarrollo pleno de la infancia y la juventud del municipio.