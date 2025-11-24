La Laguna celebra el Día de la Infancia con una llamada al acompañamiento y la protección en el uso de la tecnología

“Queremos alzar nuestra voz y pedir a las instituciones y a las familias que nos acompañen y nos protejan en el uso de la tecnología”. La Laguna ha celebrado el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con un llamamiento a una utilización “segura, responsable y positiva, fomentando espacios digitales y educativos en los que crecer, crear y expresarse sin riesgos”, según se expresa en el manifiesto redactado por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, que ha servido de prolegómeno a la jornada de este viernes.

El Ayuntamiento de La Laguna ha congregado en el complejo deportivo Islas Canarias de Finca España a más de 500 estudiantes de 11 centros de Primaria y Secundaria del municipio para vivir una mañana de aprendizaje y participación activa. La jornada ha estado condicionada por la lluvia, que ha obligado a realizar bajo techo la mayoría de las actividades previstas, pero que no ha impedido la puesta en marcha dinámicas centradas en los derechos de la infancia y en el desarrollo de inteligencias espacial, lingüística y sensorial.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, señala que entre los objetivos de esta jornada se encuentran “reforzar entre el alumnado la importancia del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la capacidad de expresar su propia voz”, al tiempo que ha agradecido “la participación de los centros educativos y la implicación del profesorado y los equipos organizadores de un encuentro que se consolida como uno de los hitos anuales del municipio en materia de promoción del bienestar infantil”.

Aprender a usar la tecnología de manera segura y positiva

El manifiesto, leído este jueves coincidiendo con la fecha del Día Internacional de la Infancia, incide en la necesidad de avanzar en formación y acompañamiento “que nos enseñe a usar la tecnología de forma segura y positiva”; con especial protección en los centros educativos; el fomento del respeto e igualdad en el entorno digital; y mayor seguridad frente a contenidos inadecuados”, entre otros puntos. “Creemos que estas medidas no solo nos protegen, sino que nos permiten aprovechar todo lo positivo de la tecnología, aprendiendo a vivir conectados de forma segura y responsable”, se señala en el texto.

Durante la jornada en Finca España el alumnado pudo participar en propuestas como el Circuito de los Sentidos, Juegos Tradicionales, Juegos Lúdicos y actividades de música y movimiento, que facilitaron la participación activa y el disfrute colectivo reforzando la cooperación y el bienestar emocional. El alumnado rotó por estaciones temáticas que abordaron desde la inteligencia lingüística hasta la musical, pasando por retos lógico-matemáticos, dinámicas corporales, actividades interactivas y espacios de reflexión sobre la protección y el bienestar de la infancia.

La jornada “forma parte de la estrategia municipal para reforzar la cultura de derechos, promover la igualdad de oportunidades y potenciar la mirada integral de la infancia en el ámbito educativo, comunitario y social”, concluye la concejala.