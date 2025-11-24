Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección

El Ayuntamiento de La Laguna se comprometió el pasado mes de octubre a reintentar que los barcos de Los Valles sean declarados bien de interés cultural (BIC). A ese y al resto de patrimonios laguneros que tratan de adquirir esa categoría se suma ahora otro más: el sendero que une Chinamada y la Punta del Hidalgo. El Pleno adoptó en su última sesión, y por unanimidad, el acuerdo de que se den los primeros pasos con el objetivo de conseguirlo.

«Instar a la Concejalía de Patrimonio Cultural para que en el seno del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural se estudie la posibilidad de impulsar la declaración de bien de interés cultural para la Senda de Magec en la categoría de Sitio Arqueológico o Itinerario Cultural, así como posibles acciones encaminadas a su puesta en valor, teniendo en cuenta las opiniones del Cabildo Insular de Tenerife a través de la Reserva de la Biosfera y del Parque Rural de Anaga», recoge la decisión adoptada por todos los partidos.

Enmienda

La iniciativa fue planteada por la concejala de Drago Verdes Carmen Peña. El texto inicial dio paso a una enmienda de sustitución del grupo de gobierno (PSOE-CC), en la que los puntos iniciales quedaron en el anteriormente referido. En la exposición de motivos previa se precisa que se trata del sendero PR TF-10, «conocido como la Senda de Magec, de 7,3 kilómetros de longitud y 600 metros de desnivel». Recoge el documento que ese tramo «conecta el Valle de Aramuygo –hoy de La Percuna– con Chinamada, en el macizo de Anaga». Y completa: «Es un camino de origen guanche, documentado desde el siglo XVI, que cumplía funciones de comunicación entre costa y cumbre, pero también de ruta ritual y ceremonial».

Sostiene la moción que en varios tramos se conservan escalones labrados en la tosca volcánica, «algunos de ellos de manufactura guanche, que enlazan con estaciones de cazoletas y canales». Y prosigue: «Se trata, por tanto, de un itinerario cultural en el que se entrelazan lo cotidiano y lo sagrado: acceso a recursos, peregrinaciones, altares, santuarios y prácticas vinculadas al calendario solar».

Acuerdo de 1526

Se agrega en la iniciativa que un acuerdo del Cabildo de Tenerife, fechado el 1 de marzo de 1526, ya hacía referencia a este camino bajo el topónimo La Escaleruela. Ahora, Drago expresa en su exposición de motivos el riesgo que supone el «tránsito masivo sobre yacimientos rupestres».

El objetivo de que el sendero Chinamada-La Punta sea bien de interés cultural se suma al ya mencionado intento con los barcos de Los Valles, así como a los trabajos que se han realizado en torno a otros tres patrimonios laguneros: la Semana Santa, la necrópolis de El Becerril y el estandarte real. A los anteriores, que son los que han tenido un protagonismo algo mayor en los últimos tiempos, se une otro más que ha estado en un segundo plano: el BIC arqueológico de Milán, en Tejina.