La Laguna reconoce el talento educativo en la II Gala de la Educación

La concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de La Laguna presentó hoy la II Gala de la Educación, un encuentro que se celebrará el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 19:30 horas en el Aula Magna César Manrique de la Universidad de La Laguna, y que rendirá homenaje a la comunidad educativa del municipio. El evento reconocerá a docentes jubilados, centros académicos y estudiantes que han brillado por sus logros, proyectos y expedientes, así como a jóvenes que han participado en la creación de cortometrajes con mensajes de alto valor social.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó durante la rueda de prensa que esta gala “representa el agradecimiento de toda La Laguna a quienes sostienen cada día la educación con vocación, esfuerzo y creatividad”.

La II Gala de la Educación de La Laguna nace con el objetivo de poner en valor el trabajo, compromiso y dedicación de toda la comunidad educativa del municipio. La iniciativa busca consolidarse como un gran encuentro anual de reconocimiento público al talento y a la trayectoria de docentes, centros escolares y alumnado.

Entrega de distinciones y homenajes

Uno de los momentos más emotivos de la gala será la entrega de distinciones al profesorado jubilado, en agradecimiento a los años de servicio dedicados a la formación de generaciones de estudiantes. Este homenaje simboliza el legado de quienes han acompañado el crecimiento académico, emocional y personal de miles de jóvenes a lo largo de las últimas décadas.

El acto también destacará el papel esencial que desempeñan todas las instituciones educativas del municipio tanto públicas como privadas y concertadas, reconociendo su labor diaria en la construcción de una comunidad más preparada, crítica y solidaria. La gala pretende visibilizar el esfuerzo colectivo que sostiene el sistema educativo local.

Asimismo, se reconocerá a estudiantes que han sobresalido por su mérito académico, propuestos por sus propios centros escolares. Estos jóvenes representan la excelencia, la constancia y el compromiso con el aprendizaje, valores que el Ayuntamiento considera fundamentales para el desarrollo social y profesional de las nuevas generaciones.

La gala incluirá también un apartado dedicado a los proyectos creativos del alumnado, especialmente los cortometrajes elaborados por estudiantes de diferentes etapas educativas, que abordan temáticas como la amistad, la convivencia escolar, el uso responsable de las redes sociales o la salud mental. Estos trabajos, elaborados desde un enfoque educativo y participativo, han sido evaluados por un jurado especializado

Durante la rueda de prensa, Eiroa destacó que este reconocimiento “refuerza la idea de que la educación es el motor que sostiene la igualdad de oportunidades y la justicia social”, subrayando la importancia de impulsar políticas municipales que acompañen y escuchen a la comunidad educativa.

En la misma comparecencia, el concejal anunció que el próximo 30 de noviembre, el Ayuntamiento celebrará el Día de las Ciudades Educadoras en el Parque Tecnológico de Las Mantecas, entre las 10:00 y las 13:00 horas, con una programación diseñada para todas las edades. La jornada incluirá talleres, actividades familiares y propuestas formativas que reflejarán “el firme compromiso de La Laguna con los valores de aprendizaje, inclusión y sostenibilidad que comparten más de 500 ciudades en todo el mundo”.

“Queremos que ese día se convierta en una fiesta de aprendizaje y unión para toda la ciudadanía”, añadió Eiroa, quien destacó que este tipo de iniciativas permiten acercar la educación a los barrios y consolidar una ciudad más participativa y cohesionada.