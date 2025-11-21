El camping de Punta del Hidalgo obtiene valoraciones positivas de los usuarios y usuarias tras su reapertura

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha realizado recientemente una encuesta de satisfacción entre los usuarios y usuarias del camping de Punta del Hidalgo, para recabar opiniones de la instalación tras su reapertura y las novedades que se han aplicado en sus distintas dependencias y en el sistema de gestión de reservas.

El edil responsable del Área en el Consistorio, Ángel Chinea, destacó que “la mayoría de las consultas realizadas a visitantes únicos y frecuentes nos han aportado valoraciones muy positivas sobre aspectos como la web de solicitud de plazas, la experiencia general durante su estancia, la amabilidad y disponibilidad del personal del centro, la limpieza y el estado general de estas infraestructuras, que a partir de ahora permanecerán abiertas durante todos los meses del año”.

Asimismo, avanzó que la previsión que maneja el Ayuntamiento es que antes de terminar el año se abran nuevas instalaciones, como el edificio principal, que actualmente está siendo objeto de obras de mejora y que, de cara al próximo año, la idea es centrar los esfuerzos en otros puntos del camping como los aseos disponibles, haciéndolos más accesibles para personas con discapacidad e incluyendo uno ostomizado.

Ángel Chinea señaló que, a pesar de las buenas críticas recibidas y que el 90% de las personas encuestadas recomendarían este camping a amistades y familiares, “nuestro propósito es tener muy en cuenta los aspectos a mejorar que nos han trasladado a través de este canal de comunicación y seguir mejorando los servicios que ofrecemos en las 15 parcelas para tiendas de campaña y las 63 previstas para caravanas”.

Trabajos de mejora

Hay que recordar que a lo largo de este año se han acometido diferentes trabajos de mejora y acondicionamiento en distintos puntos del camping de Punta del Hidalgo, como actuaciones de poda, limpieza mantenimiento, además de la demolición de la antigua Casa del Vigilante, que constituía un paso fundamental para poder proceder a la reapertura de estas instalaciones con todas las garantías de seguridad.

El Camping de Punta del Hidalgo es de las pocas instalaciones insulares habilitadas para el estacionamiento y pernoctación de caravanas y autocaravanas, así como casetas de campaña. Sus 24.000 metros cuadrados de extensión ofrecen una capacidad aproximada de 250 personas, ofreciendo actualmente un total de 63 parcelas habilitadas. Para reservas, se pueden hacer a través de su página web.

Chinea apuntó que durante los fines de semana se está registrando un lleno absoluto, por lo que animó a la ciudadanía interesada a solicitar plazas entre semana, que están quedando plazas disponibles, tanto para casetas como para caravanas, muy cerca de un entorno costero privilegiado del municipio.