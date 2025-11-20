El comercio de La Laguna respalda un control turístico moderado y con consenso

Sí al control del turismo, pero con moderación y previa participación de los agentes implicados. Esa es, con trazo grueso, la postura de la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC), la entidad que se ha convertido en los últimos años en la más representativa del sector en el municipio. Su presidente, Iván Pérez, mostró este miércoles su respaldo a las medidas que se han conocido siempre que se apliquen en los términos anunciados. «Yo creo que puede afectar más si la ciudad no está ordenada», reflexionó el máximo responsable de este colectivo que engloba a negocios de restauración, ocio, comercio y servicios.

Las manifestaciones de Pérez llegan tras conocerse que el Ayuntamiento de La Laguna baraja fijar un tope de entre 25 y 30 personas por grupo de visitantes, limitar el uso de megáfonos, reforzar la prohibición de bicicletas y patinetes en el casco histórico, establecer medidas frente al ruido turístico y encargar un estudio sobre el impacto del turismo en la vida cotidiana. O, lo que es lo mismo, dar algunos pasos más para evitar nuevos conflictos en torno a esta actividad. Está previsto que se recoja todo ello en una ordenanza en la que ya se trabaja.

Trabajo conjunto

Pérez considera que las acciones pueden ser beneficiosas, siempre que se trabajen conjuntamente. «Es bastante positivo siempre que, cuando se vayan a tomar las medidas, nos reunamos antes tanto el comercio como el Ayuntamiento y los demás agentes», expresó. Además, defendió que el orden conviene tanto a comerciantes como a visitantes. Uno de los aspectos a mejorar en los que se detuvo Iván Pérez fue en el de propiciar que grupos grandes de visitantes lleguen en horas fuera de las establecidas para el reparto de mercancías, dado que así podrán ser mejor atendidos.

Opinó el presidente de LLZC que en una visita a una ciudad se buscan la comodidad y que todo esté «lo más ordenado posible». Y agregó: «La Laguna tampoco es una ciudad de turismo masivo». También puso de relieve que la Ciudad de los Adelantados tiene un «comercio bastante vivo» y que las quejas que reciben en la asociación son «las típicas del día a día» pero sin percibir «excesiva preocupación».

Patrimonio de la Humanidad

El casco histórico de La Laguna tiene la condición de Patrimonio de la Humanidad y ha experimentado un aumento de visitantes que algunos sectores consideran preocupante. La moción que fue al pleno ordinario de noviembre la presentó Drago Verdes y dejó un acuerdo unánime, con las medidas anteriormente mencionadas. La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, confirmó que se trabaja con la Asociación de Informadores Turísticos de Tenerife en fijar ese máximo entre 25 y 30 personas.

La futura ordenanza, prevista para 2026, también incluirá la regulación del uso de altavoces y otros dispositivos de amplificación, y se elaborará bajo criterios de consenso con los agentes económicos y sociales. El Ayuntamiento, además, reforzará la prohibición de bicicletas y patinetes en el casco histórico y avanzará en una normativa de ruido vinculada a la actividad turística. El estudio de impacto turístico será elaborado por una entidad externa para evaluar cómo afecta esta actividad a la vida del residente y disponer de datos sólidos para tomar decisiones.

«Saturación permanente»

Mientras que desde la formación política Drago Verdes se habla de «saturación permanente», el gobierno local sostiene que la ciudad está en una situación de normalidad. «La Laguna vive ya una situación de saturación permanente: grandes grupos de turistas circulando por la ciudad en distintas franjas horarias, visitas guiadas que avanzan ocupando calles, plazas, mercados y espacios públicos, ruido constante que dificulta realizar actividades cotidianas como ir a trabajar, aparcar, descansar, comprar, relacionarnos...», indicó la concejala de Drago Carmen Peña. «Al ser la única ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene Canarias, consideramos que tenemos una situación normal», expresó, en cambio, la concejala de Turismo, Estefanía Díaz (CC).