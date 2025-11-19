La Laguna promociona sus pruebas deportivas con un tranvía rotulado

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), inauguró esta mañana la nueva campaña de promoción de dos de las pruebas deportivas más destacadas del municipio. Para ello, se procedió a la puesta en servicio de un tranvía rotulado con los diseños de la cartelería de la K42 - Anaga Marathon y de la San Silvestre Lagunera, que se celebrarán en ambas en diciembre.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, subrayó la relevancia de ambas pruebas para el municipio. “La Laguna vuelve a reafirmarse como ciudad del deporte y, tanto la K42 como la San Silvestre, no solo representan un impulso para la actividad deportiva municipal, sino que se han consolidado como eventos de referencia para muchos deportistas de la isla y de Canarias. Son pruebas que ponen en valor nuestro entorno y nuestra capacidad organizativa”, destacó.

Asimismo, el edil municipal añadió que “La Laguna seguirá apostando por iniciativas que vinculen a la sociedad con un estilo de vida activo y saludable, y que, al mismo tiempo, fortalezcan nuestro compromiso con el deporte”.

Dos fechas ya referentes para La Laguna

La K42 - Anaga Marathon celebrará su edición de 2025 los días 5, 6 y 7 de diciembre, consolidándose como una de las pruebas de trail más relevantes del Archipiélago. La cita contará con cinco modalidades: la vertical, 12K, 21K, 30K -como una nueva distancia incorporada este año-, y la prueba reina de 42K.

Por su parte, la San Silvestre Lagunera tendrá lugar el 31 de diciembre y volverá a reunir a participantes de todas las edades, con la prueba adulta como principal aliciente y categorías específicas para los más pequeños.