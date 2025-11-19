Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna promociona sus pruebas deportivas con un tranvía rotulado

Los diseños de la K42 – Anaga Marathon y de la San Silvestre Lagunera lucirán en los vagones del tranvía durante las próximas fechas.

El tranvía está listo para los eventos deportivos de La Laguna.

El tranvía está listo para los eventos deportivos de La Laguna. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), inauguró esta mañana la nueva campaña de promoción de dos de las pruebas deportivas más destacadas del municipio. Para ello, se procedió a la puesta en servicio de un tranvía rotulado con los diseños de la cartelería de la K42 - Anaga Marathon y de la San Silvestre Lagunera, que se celebrarán en ambas en diciembre.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, subrayó la relevancia de ambas pruebas para el municipio. “La Laguna vuelve a reafirmarse como ciudad del deporte y, tanto la K42 como la San Silvestre, no solo representan un impulso para la actividad deportiva municipal, sino que se han consolidado como eventos de referencia para muchos deportistas de la isla y de Canarias. Son pruebas que ponen en valor nuestro entorno y nuestra capacidad organizativa”, destacó.

Asimismo, el edil municipal añadió que “La Laguna seguirá apostando por iniciativas que vinculen a la sociedad con un estilo de vida activo y saludable, y que, al mismo tiempo, fortalezcan nuestro compromiso con el deporte”.

Dos fechas ya referentes para La Laguna

La K42 - Anaga Marathon celebrará su edición de 2025 los días 5, 6 y 7 de diciembre, consolidándose como una de las pruebas de trail más relevantes del Archipiélago. La cita contará con cinco modalidades: la vertical, 12K, 21K, 30K -como una nueva distancia incorporada este año-, y la prueba reina de 42K.

Por su parte, la San Silvestre Lagunera tendrá lugar el 31 de diciembre y volverá a reunir a participantes de todas las edades, con la prueba adulta como principal aliciente y categorías específicas para los más pequeños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
  2. Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
  3. Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
  4. Teidagua alerta del riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte
  5. La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
  6. Una treintena de vestigios franquistas permanecen en las calles de La Laguna
  7. La Asociación Casco Histórico lleva a la Fiscalía el ruido en el centro de La Laguna
  8. Nueva vida para la Casa Van Damme, en La Laguna: estará comunicada con el Archivo Diocesano y lo ampliará

La Laguna promociona sus pruebas deportivas con un tranvía rotulado

La Laguna promociona sus pruebas deportivas con un tranvía rotulado

La Laguna apuesta por la dinamización y una mayor participación ciudadana en el sector primario del municipio

La Laguna apuesta por la dinamización y una mayor participación ciudadana en el sector primario del municipio

La Laguna se planta frente al acoso escolar con una campaña municipal de sensibilización

La Laguna se planta frente al acoso escolar con una campaña municipal de sensibilización

La ruta de belenes de La Laguna contará este año con 38 representaciones repartidas por todo el municipio

La ruta de belenes de La Laguna contará este año con 38 representaciones repartidas por todo el municipio

El Teatro Leal produce su primer espectáculo teatral en colaboración con la compañía Zálatta

El Teatro Leal produce su primer espectáculo teatral en colaboración con la compañía Zálatta

Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles

Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles

Una red de túneles para conectar conventos y mansiones en La Laguna: otro de los misterios de la Ciudad Patrimonio

Una red de túneles para conectar conventos y mansiones en La Laguna: otro de los misterios de la Ciudad Patrimonio

La Laguna refuerza la competencia digital del alumnado con la implantación del sistema FastTyping en los centros educativos

La Laguna refuerza la competencia digital del alumnado con la implantación del sistema FastTyping en los centros educativos
Tracking Pixel Contents