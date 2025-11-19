La Laguna se planta frente al acoso escolar con una campaña municipal de sensibilización

El Ayuntamiento de La Laguna ha desplegado mensajes en vallas publicitarias y marquesinas en distintos puntos del municipio, con el fin de llegar tanto al alumnado como a las familias, centros educativos, asociaciones y ciudadanía en general. La iniciativa, puesta en marcha por la concejalía de Educación y Juventud, subraya que la prevención del acoso escolar es una responsabilidad compartida y que cualquier persona puede desempeñar un papel fundamental a la hora de detectar y frenar estas situaciones.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destaca que “esta campaña recuerda que el acoso escolar no es solo un asunto de las administraciones o del profesorado. Cada uno de nosotros, desde nuestras familias, centros educativos, redes sociales o grupos de amigos, puede aportar su granito de arena para construir entornos seguros, respetuosos y libres de violencia”.

Pedir ayuda es el primer paso

Eiroa añade que “educar en el respeto, escuchar, acompañar y actuar son claves para erradicar el acoso. Queremos que cualquier joven que esté viviendo una situación de violencia sepa que no está solo o sola, y que pedir ayuda es el primer paso para poner fin a ese sufrimiento”.

La campaña municipal insiste en la importancia de denunciar, tanto si se sufre acoso directamente como si se tiene conocimiento de que otra persona puede estar siendo víctima de esta situación. El mensaje central trata de concienciar de que el evitar el acoso escolar es cosa de todos, busca reforzar la idea de comunidad y de apoyo mutuo, promoviendo que alumnado, familias y docentes cuenten con herramientas para actuar de forma temprana.

Además de la difusión visual a través de las vallas y marquesinas publicitarias, la acción incluye la promoción del teléfono gratuito 800 007 368, un recurso de orientación y apoyo al que pueden recurrir tanto jóvenes como familias para recibir acompañamiento y asesoramiento ante posibles casos de acoso.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla el área de Educación y Juventud para fomentar la convivencia positiva, el respeto y la participación de la juventud lagunera en la construcción de entornos escolares saludables. Desde el Ayuntamiento se recalca que la implicación comunitaria es esencial para prevenir la violencia y proteger a los menores.

La Laguna continúa así reforzando su compromiso con la infancia y la juventud, impulsando acciones de sensibilización que contribuyan a una sociedad más igualitaria, segura y libre de acoso escolar.