Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles

La Laguna tira del freno de mano y se prepara para poner coto al turismo de masas en sus calles más de cinco veces centenarias. Entre 25 y 30 personas como previsible tope para los grupos de visitantes, límites al uso de megáfonos y similares, prohibición de bicicletas y patinetes, medidas concretas frente al ruido generado por la actividad turística y encargo de un estudio sobre el impacto de este sector en la vida cotidiana. Acciones todas ellas de contención ante un problema creciente y que deja escenas cada vez más habituales de conflicto en diferentes ciudades de la geografía española.

La vieja Aguere, un imán turístico dada su condición de Patrimonio de la Humanidad, ha experimentado un crecimiento de visitantes que preocupa en algunos sectores. Este asunto fue tratado por el Pleno municipal en su última sesión a través de una moción «para el impulso de una ordenanza municipal de regulación de las actividades turísticas en el municipio de La Laguna». Presentada por Drago Verdes, la iniciativa dio pie a una enmienda de sustitución conjunta del grupo de gobierno (PSOE-CC) y del anterior partido y de ella resultó un acuerdo unánime.

Punto principal

El principal y más novedoso de los puntos es el de impedir que enormes grupos de turistas recorran la ciudad histórica. «Establecer, para que sea incluida la regulación en la futura ordenanza de la ordenación de la actividad turística en La Laguna, una limitación razonable del número de personas por grupo en las visitas guiadas», recoge. «Este proceso contará con el compromiso de hacer partícipe a la ciudadanía a través del Foro Económico y Social y en colaboración con las empresas y profesionales del sector turístico que operan en el municipio», añade.

Preguntada este martes al respecto, la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, expresó que se baraja una cifra de entre 25 y 30 personas. «Se está contemplando, trabajándolo directamente con APIT, que es la asociación de informadores turísticos de Tenerife, en dejarlo en la cantidad de personas que ellos a día de hoy establecen, que es de entre 25 y 30», precisó.

Ordenanza turística

Tanto la anterior como otras medidas se recogerían en una ordenanza turística que se encuentra en camino. Se había hablado de ella desde hace algún tiempo y la referida moción la traído de nuevo a la actualidad. «Continuar con la elaboración de una ordenanza municipal para la regulación de las actividades turísticas en el municipio, tal y como ya se está llevando a cabo desde las áreas de Hacienda y Turismo, a través de estudios encargados específicamente para este fin», expresa el primer punto del documento final.

¿Para cuándo está prevista la nueva norma? La edil de Turismo apuntó este martes la fecha de 2026. Ese texto, según las decisiones adoptadas por el pleno, también incluirá «la regulación del uso de altavoces, megáfonos, micrófonos u otros dispositivos de amplificación sonora en las visitas turísticas guiadas». Se expresa que el objetivo es que las limitaciones se establezcan «desde el consenso y la colaboración con los principales agentes y profesionales del sector y la ciudadanía afectada, buscando un equilibrio entre la preservación del entorno y el desarrollo adecuado de la actividad».

Bicicletas y patines

Otro de los aspectos destacados es reforzar el cumplimiento de la prohibición ya existente del uso de «bicicletas, patinetes u otros medios de transporte similares en el casco histórico y en zonas de especial interés cultural o peatonales del municipio, garantizando así la seguridad y el respeto al entorno patrimonial». El quinto punto del documento contempla «seguir avanzando en la tramitación de la normativa municipal de ruidos, que ya se está trabajando desde el área competente, incluyendo en su desarrollo medidas específicas vinculadas a la actividad turística, y asegurando su tramitación a través de un proceso participativo con la ciudadanía».

Por su parte, el estudio de impacto turístico será encargado «a una entidad externa especializada». Su finalidad será la de determinar los efectos de esta actividad «en la vida cotidiana de las personas residentes en la ciudad, teniendo en cuenta las zonas más afectadas por los procesos de turistificación con el objetivo de contar con datos que permitan tomar decisiones informadas en esta materia».

Otras medidas

Las anteriores siguen a otras medidas ya previstas. Meses atrás se conoció que el municipio estaba dando los primeros pasos para cobrar por las visitas turísticas. El Ayuntamiento de La Laguna encargó por entonces a la empresa pública Gesplan dos ordenanzas relacionadas con las rutas guiadas: una de carácter general y otra «fiscal de visitas turísticas guiadas».