La última jornada del año del FES lagunero pone el foco en la irrupción de la inteligencia artificial y sus perspectivas de futuro

El Foro Económico y Social del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para este próximo miércoles, 19 de noviembre, su última jornada informativa del año, que llevará por título ‘LagunIA’ y se focalizará en la irrupción de un nuevo mundo digital que se abre paso para las presentes y futuras generaciones, tanto en el ámbito profesional como en el de las empresas. El evento se desarrollará en el Espacio Mutua Tinerfeña, a partir de las 17:00 horas, y ya ha agotado las 200 plazas de aforo ofertadas.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que “estas nuevas herramientas digitales plantean muchos retos y, al mismo tiempo, oportunidades que hay que analizar desde el punto de vista de grandes expertos del mundo digital. Partiendo de esta premisa, estos espacios de debate son ideales para la puesta en común de propuestas y la participación activa de nuestra ciudadanía”.

Por su parte, el director técnico del FES lagunero, Jordi Bercedo, ha agradecido la gran acogida que ha tenido esta séptima jornada del año, “que pondrá el broche final a un gran año en el que hemos vuelto a poner a disposición de la población diferentes acciones formativas que nos ayudan a entender diferentes realidades sociales y fenómenos como la IA, que parece que han llegado para quedarse y formar parte de nuestro día a día”.

El evento arrancará a las 17:00 horas y la primera ponencia versará sobre ‘Vivir sin miedo a la necesidad del cambio’, una charla liderada por Genis Roca como experto en transformación digital y especialista en estrategia digital, análisis del entorno y modelos de presencia. Actualmente, está considerado como uno de los grandes analistas del mundo interactivo y de la transformación digital, tanto a nivel nacional como internacional, elegido como uno de los 25 españoles más influyentes de Internet por el periódico El Mundo.

A las 17:40 horas será el turno de Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada, máster en Internet Business y consultora de Innovación, Big Data, Inteligencia Artificial y automatización inteligente de procesos, que hablará sobre la humanización del futuro y las posibilidades de la IA al servicio de las personas.

A las 18:10 horas, recogerá el testigo el economista especializado en gestión de empresas Carlos Alberto González, para conversar sobre ‘Vivir, estudiar y hacer negocios en la nueva era de la IA’. La última ponencia se llevará a cabo a las 18:40 horas bajo el título ‘Ciudades inteligentes’, a cargo del graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y Máster en Sistemas de Telecomunicación.

El programa del evento se cerrará con una mesa redonda con todos los intervinientes, una clausura musical protagonizada por Wude y la clausura oficial del evento, que asumirá la vicepresidenta del Foro Económico y Social lagunero, Josefina Suárez. Esta séptima jornada contará en todo momento con la colaboración de la Cátedra Cajasiete Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna.