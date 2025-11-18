Una red de túneles para conectar conventos y mansiones en La Laguna: otro de los misterios de la Ciudad Patrimonio

San Cristóbal de La Laguna es una ciudad repleta de historia, cultura y patrimonio. Tan es así que es la única urbe canaria con el título de Ciudad Patrimonio de la Unesco.

Pero sus calles empedradas y sus inmuebles coloniales también esconden leyendas de todo tipo. Una de las más populares es la protagonizada por Catalina Lercaro, quien se dice que decidió quitarse la vida arrojándose al pozo de su vivienda para evitar su boda, o la leyenda amorosa que une al pirata Amaro Pargo con la monja incorrupta Sor María de Jesús.

Y, aunque estas son bastante populares, existe una que igual no conoces, y que no se desarrolla en las calles de la ciudad, sino en La Laguna subterránea.

Pasadizo secreto

Se sabe que bajo las calles del casco histórico existe una red de túneles que conectan diferentes inmuebles. Pasadizos escondidos que podrían datar del siglo XVI o XVII y que creadores de contenido como Ratatour han publicado en sus redes uno de ellos de la mano de uno de los historiadores que lo descubrió, Fernando Herráinz.

A través de la televisión también hemos podido adentrarnos en este espacio intrigante y conocer cómo se encuentra en la actualidad parte de él. Sin embargo, lo que nos interesa en estos momentos es la leyenda que lo rodea.

Un curioso trabajador

Aunque no sabemos si se trata del mismo pasadizo o de otro similar, el perfil de TikTok @cuentacuentos85 nos habla de una historia tenebrosa que "susurran los ancianos sobre los pasadizos secretos que conectan conventos centenarios y mansiones coloniales".

Frame del último vídeo de Ratatour en un pasadizo desconocido de La Laguna / Ratatour

Cuenta la leyenda que durante la restauración del convento de Santa Catalina, un trabajador descubrió una entrada oculta. La curiosidad lo llevó a adentrarse en ese lugar oscuro, iluminado solo por su linterna. "Las paredes parecían susurrar y el eco de sus pasos resonaba como si alguien más lo siguiera", explica el creador de contenidos. De repente, sintió que lo perseguían y, al salir del túnel, vio que su cabello se había llenado de canas.

Otra teoría

Aunque esta leyenda ha llegado hasta la actualidad, las teorías más probables es que esos túneles fueran utilizados para el contrabando, por ejemplo del grano, en una época en la que estaba prohibido su comercio.