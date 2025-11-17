Teidagua alerta del riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte

Los municipios de La Laguna y Tacoronte se encuentran en una situación de «riesgo de desabastecimiento» de agua. Así lo indica la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife Sociedad Anónima (Emmasa) en un escrito dirigido al Gobierno de Canarias. La afirmación la sostiene en un informe previo de la compañía Teidagua, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en los dos municipios referidos. Esta última entidad describe en ese documento una situación compleja, «marcada por las importantes mermas en los canales de transporte y la disminución de los recursos subterráneos disponibles». El informe se emplea para apuntalar una solicitud de Emmasa para aumentar los vertidos de la desaladora de Santa Cruz de Tenerife.

El pasado 30 de octubre, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el anuncio de la resolución por la que se somete a información pública el expediente sobre la modificación de autorización de vertido de salmuera procedente de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Santa Cruz de Tenerife. En esencia, el objetivo es que se autorice un incremento. De la mano del mencionado anuncio se publica todo el expediente administrativo, en el que se incluyen la solicitud de Emmasa y el informe de Teidagua.

Los escritos

El primero de los documentos anteriores está fechado el 25 de agosto de este año y lleva la firma del director-gerente de Emmasa, Ignacio Muñiz. Está dirigido a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. El de Teidagua tiene registro de salida de 22 de agosto; lo firma su gerente, Braulio Domínguez, y fue remitido al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a Emmasa. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, preguntado por este periódico por el riesgo de desabastecimiento y el escrito de Teidagua, optó por no entrar en lo primero y defendió la reutilización y desalación de agua.

«Actualización del estado actual de almacenamiento tras Declaración de Emergencia Hídrica y previsión para el próximo trimestre 2025», reza el asunto de ese documento de Teidagua, que pone de relieve «el comportamiento creciente de la demanda y el decrecimiento paulatino en los aportes del sistema». Según apunta, 2025 comenzó «con un nivel de almacenamiento favorable respecto al del año 2024», pero en las últimas semanas de agosto el volumen se vio «reducido considerablemente».

Infraestructuras en mal estado

Uno de los aspectos relevantes del escrito tiene que ver con el estado actual de las principales infraestructuras de suministro, «donde cada vez son más frecuentes las roturas y averías debido a una mala gestión y escaso mantenimiento de las mismas». Además, se hace mención al estado del Canal del Norte, uno de los principales conductores del agua suministrada a los depósitos de Teidagua. «A diferencia del porcentaje aplicado en mermas en 2024, este se ha duplicado para el año 2025, pasando del 10% a más del 20% en pérdidas», añade.

La empresa encargada de la gestión del agua en La Laguna y Tacoronte establece dos escenarios para el actual trimestre: tasa de crecimiento del 0,46% (tomando como referencia 2024) o del 5% (en base a la situación que se produjo durante el verano). «Teniendo en cuenta las mermas detectadas en los canales de transporte, la disminución progresiva de los recursos subterráneos disponibles y, considerando incluso las posibles incorporaciones puntuales de aportes externos por parte de otros proveedores, se concluye que, a corto plazo, la única estrategia viable para garantizar la cobertura de la demanda es el incremento del aporte procedente de Emmasa», recoge el documento. Es por todo lo anterior que Teidagua solicita también «la tramitación urgente de la autorización de vertido», lo que permitiría disponer de una planta con capacidad de producción de 2.500 metros cúbicos al día.