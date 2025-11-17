Una nueva desaladora paliará la falta de agua en La Laguna y Tacoronte

La empresa Teidagua, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en La Laguna y Tacoronte, espera tener concluida antes de verano la desaladora de agua marina de Mesa del Mar, en el segundo de los municipios anteriores y que aportará nuevos caudales al sistema hídrico. Así lo apuntó este lunes el gerente de la compañía, Braulio Domínguez, tras conocerse una documentación en la que se alerta de un «riesgo de desabastecimiento» y que solo se puede resolver mediante la desalación. Todo ello en un momento de crisis general del agua en Tenerife, con un aumento de demanda y con reservas que se agotan.

«Nosotros estamos trabajando para paliar el incremento de la demanda», manifestó Domínguez, y aseguró que, pese a lo recogido en los escritos, no existe un «riesgo de desabastecimiento inminente», sino una «situación de almacenamiento normal». Sí admitió que los niveles son inferiores a los deseados debido al verano y ante el incremento del consumo.

Incremento de vertidos

Más en detalle, el pasado 30 de octubre, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el anuncio de la resolución por la que se somete a información pública el expediente sobre la modificación de autorización de vertido de salmuera procedente de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Santa Cruz de Tenerife. Se pide ahí la autorización de un incremento. De la mano del citado anuncio se publicó todo el expediente administrativo, en el que se incluyen la solicitud de Emmasa al Gobierno de Canarias (que refiere una «situación de riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte») y un informe previo de Teidagua sobre las previsiones para el último trimestre de 2025, que es en el que se sostiene la petición de Emmasa.

Los dos escenarios que contemplaba Teidagua en su escrito giraban en torno a una tasa de crecimiento del 0,46% (tomando como referencia 2024) o del 5% (en base a la situación que se produjo durante el pasado verano). Preguntado sobre la situación concreta en la actualidad, Domínguez indicó que puede estar en un punto intermedio.

Emergencia hídrica

«Dentro de la emergencia hídrica había unas medidas para paliar ese riesgo dentro de los municipios de Tacoronte y La Laguna, y una de ellas era la instalación de una desaladora de agua de mar, que se está ejecutando ya en Mesa del Mar», precisó sobre la infraestructura.

Otro de los aspectos en los que se detuvo Braulio Domínguez fue en que la empresa Emmasa actualmente no está dando aportes de agua para los municipios de La Laguna y Tacoronte y que, a pesar de ello, no existe una situación de riesgo. Añadió que las lluvias de las últimas fechas han mejorado el escenario. «Nuestra idea es poder seguir incrementando el almacenamiento hasta el próximo año y terminar las obras de la desaladora de agua de mar de Mesa del Mar antes del verano», completó.

Canal del Norte

El informe de Teidagua tiene uno de sus aspectos más destacados en el incremento de pérdidas en el Canal del Norte. «A diferencia del porcentaje aplicado en mermas en 2024, este se ha duplicado para el año 2025, pasando del 10% a más del 20% de pérdidas», resalta. A ese respecto, el gerente de Teidagua puso de relieve que la gestión de ese canal no es competencia de Teidagua. «En La Laguna y Tacoronte tenemos un 87 % de rendimiento hidráulico en baja y somos los mejores municipios en Canarias en cuanto a eficiencia y rendimiento de red», destacó.

«Queremos transmitir un mensaje tranquilidad porque el municipio está siendo gestionado con rigor técnico y con total transparencia, que las medidas solicitadas forman parte del paquete habitual de las actuaciones en situaciones de emergencia hídrica y que siempre están coordinadas con las administraciones competentes», expresó Domínguez. «Nuestro objetivo es garantizar el suministro y seguir mejorando la eficiencia del sistema», agregó.