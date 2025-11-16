De Tenerife a fundar São Paulo y Río de Janeiro: así es la increíble historia del misionero de La Laguna

José de Anchieta nació en San Cristóbal de La Laguna en 1534, en una familia de origen vasco-portugués. A los 14 años se trasladó a Portugal para estudiar en la Universidad de Coímbra, donde destacó por su inteligencia, su espíritu humanista y su pasión por la literatura.

Con apenas 18 años, ingresó en la Compañía de Jesús, y dos años después viajó como misionero a Brasil, donde comenzaría una de las aventuras más transcendentales de la historia de la evangelización en América.

Fundador de São Paulo y Río de Janeiro

En 1533, Anchieta llegó a Piratininga, donde fundó un colegio para enseñar a los niños indígenas y redactó una cartilla en lengua tupí. Años más tarde, participó en la fundación de São Paulo y colaboró en la construcción del primer hospital y colegio de Río de Janeiro.

Además de misionero, fue poeta, dramaturgo, lingüista y defensor de los pueblos indígenas, oponiéndose al maltrato de los colonizadores portugueses.

Su talento literario lo llevó a escribir poemas y obras teatrales en latín, portugués, castellano y tupí, y a redactar la primera gramática en la lengua tupí, publicada en Coímbra en 1595.

Un legado cultural

El misionero falleció el 9 de junio de 1597, en el municipio brasileño de Anchieta, el cual lleva su nombre. Su funeral congregó a miles de indígenas, mostrando un profundo respeto.

En 2014, fue canonizado por el papa Francisco y hoy es reconocido como compatrono de Brasil, junto a Nuestra Señora de la Concepción Aparecido.

Cada 9 de junio, el país celebra el Día Nacional de Anchieta, en honor a su figura y su papel como apóstol de Brasil.

Un símbolo en Tenerife

En su ciudad natal, La Laguna, su espíritu sigue muy presente. Se conserva su casa familiar como un museo, y su nombre aparece en centros educativos, fundaciones, asociaciones y calles.

Uno de los símbolos más reconocidos es la estatua Padre Anchieta, una figura de bronce de cinco metros de altura que lo representa como peregrino y que ahora se encuentra en la plaza de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna.

En Santa Cruz de Tenerife, también cuenta con una parroquia y una calle que recuerdan su legado.

Estatua de San José de Anchieta. / María Pisaca

Un tinerfeño con recuerdo eterno

Más de cinco siglos después, José de Anchieta continúan siendo un ejemplo para los tinerfeños. Su legado en dos de las ciudades más importantes del mundo convierte al misionero lagunero en uno de los canarios más influyentes de la historia universal.