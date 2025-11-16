Gofio con historia: 160 años de tradición en La Molineta, en La Laguna

Uno de los seis comercios centenarios con los que cuenta La Laguna se ubica en el barrio de San Honorato y se encamina hacia su 160 aniversario, que alcanzará en 2026. La Molineta-La Estrella de Oro mantiene no solo un oficio que en Canarias se resiste a desaparecer, sino el pasado de una zona que antaño se denominó Los Molinos precisamente por el peso que allí tuvo esta actividad. José Luis García es el gerente de este negocio, aunque dice sentirse «maestro molinero».

«Soy la cuarta generación de La Molineta-La Estrella de Oro», apunta García sobre la tradición familiar en torno a un establecimiento fundado en 1886 en un barrio que por entonces se encontraba a las afuera de la ciudad. Fue un proyecto innovador: un molino de viento de doce velas, muy diferente a los de cuatro que predominaban en la zona en aquella época. El diseño fue obra del palmero Isidoro Ortega y revolucionó la molienda al permitir duplicar la capacidad y adaptar mejor la orientación al viento.

Estilos

El responsable de La Molineta indica que el gofio es un cereal tostado y que muelen en piedra. «Cada maestro molinero tiene su estilo; la base es la misma, pero el toque final siempre es personal», explica desde el mostrador, y admite que el mercado ha ido cambiando a través de los tiempos. «No es el mismo consumo que hace 40 o 50 años», afirma en relación a la mayor oferta que existe en la actualidad en el ámbito de la alimentación. No obstante, este subsector cuenta con una importante ventana de oportunidad en las tendencias de alimentación saludable. «La gente joven está más informada y busca productos integrales, sin añadidos...», expresa.

La zona de atención al público (y las instalaciones de La Molinera en su conjunto) huelen a gofio... y a historia. Una campana obliga a detener la conversación. Avisa de que queda poco grano en uno de los tres molinillos que se ven desde la entrada. José Luis García acude a rellenarlo. La producción del gofio tiene sus ritmos. Esta contrasta con la actividad de los molinos industriales que han ido instalándose en Tenerife y que, a diferencia de los tradicionales, cuentan con infraestructuras de grandes dimensiones.

Tipos de gofio

Otro de los aspectos destacados es que no todos los gofios son iguales. En La Molineta elaboran actualmente once tipos, desde los tradicionales de trigo o millo hasta mezclas de siete cereales, garbanzo o avena. «El más consumido sigue siendo el de trigo», confirma José Luis García. En la Molineta todo el proceso es artesanal: se tuesta el cereal en hornos propios y luego se muele en piedras molineras.

También el envasado se realiza allí. De hecho, a finales de 1969 se convirtió en el primer molino de gofio en utilizar maquinaria para envasar. Antes, en 1933, había sido la primera empresa con línea eléctrica de La Laguna. Aquello supuso que La Molineta fuese pionera en utilizar la electricidad para la molienda. No obstante, la etapa de aquel molino de doce velas continúa discretamente presente incluso en la actualidad y desde la misma puerta del negocio, donde se observa una pared de 1,6 metros de grosor. Se construyó así para aguantar el peso de toda la estructura.

Historia

José Luis García añade que ha guardado material del pasado, como la factura del primer cable eléctrico o cartillas de racionamiento, y ha indagado en el ayer de la molinería local. «Tengo documentados 18 molinos hasta la cabecera del aeropuerto de Los Rodeos, que todavía no existía», indica. «Había muchos molinos aquí en La Laguna, prácticamente uno por barrio», destaca.

La Molineta se convierte, pues, en representante de aquellos tiempos en la sociedad actual. Su actividad ha llegado a despertar el interés de universidades extranjeras. García señala al respecto que cada año un grupo de estudiantes alemanes pasa por sus instalaciones. Otra de las consecuencias del transcurrir del tiempo es que ahora tienen presencia en las redes sociales y cuentan con una página web.

Reconocimientos

Un trabajo realizado en 2022 por el Ayuntamiento de La Laguna estableció que el municipio contaba con seis comercios centenarios, más de 80 establecimientos que superan los 50 años de antigüedad y un centenar que ya había cumplido los 35. La Molineta se encontraba en el primer grupo. Antes, en 2019, había recibido la Medalla de Oro de Tenerife, que le fue otorgada por el Cabildo en reconocimiento a su antigüedad y labor.