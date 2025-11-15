La Red de Municipios por la Agroecología de España premia a La Laguna por sus buenas prácticas alimentarias

La concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna ha participado esta semana en el encuentro anual de la Red de Municipios por la Agroecología de España, celebrado en Orduña (Vizcaya), donde ha recibido de manos de esta entidad nacional un premio a las buenas prácticas alimentarias promovidas por parte del Consistorio para fomentar la transición agroecológica en el sector primario del municipio.

La concejala responsable del Área, Cristina Ledesma, agradeció este importante reconocimiento “que nos anima a seguir avanzando en la senda de trabajo que ya iniciamos en el pasado 2020 y que fructifica en iniciativas como este proyecto de buenas prácticas basadas en el fomento de la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad del territorio”.

“El plan de acción que hemos diseñado desde la Corporación local es el fruto de un amplio proceso colaborativo, en el que se han implicado distintos sectores profesionales y colectivos ciudadanos de distintos territorios del municipio”, agregó Ledesma.

La Red de Municipios por la Agroecología de España, a propuesta de su Consejo de Organizaciones Sociales (COS), otorga un total de cuatro premios a las mejores prácticas en materia de políticas alimentarias locales. El objetivo de estos reconocimientos es poner en valor las mejores acciones que se van desarrollando cada año y contribuir así a visibilizar y dar a conocer el trabajo que las administraciones locales están realizando en el sector primario.

En el caso del galardón recibido por el Ayuntamiento de La Laguna, se ha valorado como un o ejemplo de cómo un ayuntamiento puede impulsar la transición agroecológica mediante políticas públicas y acciones concretas de gran alcance. A través de la articulación con el sector agrícola, la comunidad educativa y la ciudadanía, el municipio de La Laguna ha desarrollado un modelo de sistema alimentario local que prioriza la sostenibilidad, la justicia social y la preservación de la biodiversidad.

La propuesta integra medidas innovadoras como el apoyo a productores y productoras locales, la introducción de alimentos de proximidad en los comedores escolares, y programas de sensibilización dirigidos a niños, niñas y familias.

Además, se han creado mecanismos de gobernanza participativa que fortalecen la implicación de todos los actores y aseguran la coherencia de las políticas alimentarias municipales. Por último, la entidad anfitriona del evento ha querido destacar esta iniciativa como un ejemplo de referencia para otros municipios de tamaño similar que avanzan hacia sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes y con fuerte arraigo territorial.