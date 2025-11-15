La Policía Local de La Laguna refuerza su plantilla con 16 nuevos agentes en prácticas
Con estas incorporaciones, resultado del último proceso de convocatoria unificada de policías locales, el cuerpo alcanza la cifra de 224 miembros
La Policía Local de La Laguna cuenta con 16 nuevos agentes en prácticas, correspondientes a la segunda convocatoria anual unificada de policías locales del año 2023. Este jueves se celebraba en la sede del área de Seguridad Ciudadana el acto de firma de los respectivos nombramientos como funcionarios en prácticas.
El primer teniente alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, la concejala de Presidencia, Carla Cabrera, y el subcomisario jefe de la Policía Local, Jesús González, han sido los encargados de dar la bienvenida al municipio a los nuevos agentes, invitándoles a “ejercer con responsabilidad su labor de servicio público, cercana a la ciudadanía y garante de la convivencia ciudadana”, en palabras de Badel Albelo.
En esta convocatoria unificada para todo el archipiélago han obtenido plaza 107 agentes, siendo La Laguna el municipio más solicitado en el proceso de elección de destino. De los 22 primeros opositores, 16 eligieron la Laguna mientras que los otros seis proceden de islas distintas a Tenerife y eligieron plaza en su isla de origen.
Carla Cabrera explica que de los 16 nuevos agentes en prácticas, 11 pasarán ahora al servicio de formación de la dirección general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública (antigua Academia Canaria de Seguridad) para completar su proceso formativo. Los cinco restantes proceden de otras policías locales (cuatro de Adeje y uno de Icod de los Vinos) con lo que verán convalidada este periodo de instrucción y se incorporarán a la plantilla a lo largo de la próxima semana, una vez que el área de Recursos Humanos tramite su incorporación. Posteriormente todos ellos deberán cumplimentar un total de 1.200 horas prácticas.
Siete nuevos agentes son mujeres, un 43,75%, superando ampliamente el promedio de las tres últimas promociones, que oscilaba entre el 10 y el 13%. De los 16 nuevos agentes en prácticas, 11 de ellos tienen título universitario de grado y dos poseen un máster.
Con estas incorporaciones la plantilla de la Policía Local de La Laguna pasa a contar con 224 miembros, ya que se cubre la tasa de reposición de plazas vacantes por procesos de jubilación. El cuerpo cuenta con 26 mandos, incluyendo los puestos de subcomisario, inspector, subinspector y oficial. La media de edad es de 45 años y el agente más joven tiene 21 años.
- Llega a Tenerife la última pieza de la plataforma peatonal de Padre Anchieta
- Las excavaciones de la plaza de la Catedral de La Laguna serán clausuradas tras diez años
- Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
- Una treintena de vestigios franquistas permanecen en las calles de La Laguna
- La Asociación Casco Histórico lleva a la Fiscalía el ruido en el centro de La Laguna
- Nueva vida para la Casa Van Damme, en La Laguna: estará comunicada con el Archivo Diocesano y lo ampliará
- Derribada una vivienda pública en San Matías, en La Laguna, por deficiencias estructurales
- Tejina tendrá un aparcamiento en altura para más de 150 coches