Comienza en La Laguna la gira de conciertos benéficos de Barrios Orquestados en Tenerife

El programa Barrios Orquestados regresa con su ciclo de conciertos benéficos de invierno, en el que actuarán 14 orquestas y 10 coros compuestos por más de 600 personas entre niños, niñas y familiares de los barrios de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.

El estreno de estos cuatro conciertos será en la isla de Tenerife, el domingo 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, espacio cedido por la propia institución. En el escenario participarán los alumnos y alumnas de los barrios de Ofra, Añaza y La Cuesta, junto con el coro de adultos, formado por familiares.

En esta ocasión, el artista invitado será Rupatrupa, músico y artista madrileño afincado en Tenerife desde que comenzó su carrera musical, conocido por su mezcla de ritmos. Las entradas pueden conseguirse en la página web del Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La entrada-donativo tiene un precio de 10 euros. Esta medida, junto con la campaña de crowdfunding, se convierten en las estrategias financieras que promueven la sostenibilidad del proyecto. Barrios Orquestados ofrece formación musical gratuita a los niños, niñas y sus familias, así como el préstamo del instrumento.

El pasado mes de junio el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó una moción defendida por el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, en apoyo a Barrios Orquestados con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y ampliar su impacto en zonas del municipio con mayores necesidades sociales y educativas.

Según recoge el texto de la moción, desde su implantación en La Cuesta en 2015, y posteriormente en Finca España, Barrios Orquestados se ha consolidado como una propuesta educativa y artística de referencia, ofreciendo formación musical gratuita, cesión de instrumentos y una metodología que fomenta la convivencia, la disciplina colectiva y el desarrollo emocional a través del arte. El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna viene contribuyendo desde 2017 al sostenimiento del proyecto Barrios Orquestados mediante una aportación económica anual.

El recorrido musical continúa en la isla de Fuerteventura el domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, un concierto que cuenta con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura.

En el escenario, junto con los alumnos y familias de las sedes de El Matorral y El Charco, actuará Julia Rodríguez, una de las voces más reconocidas de la isla majorera, recientemente nominada a Mejor Artista Revelación en los Premios Canarios de la Música, quien compartirá con el público su fusión de raíces canarias con sonidos contemporáneos. Las entradas ya están a la venta en la página de Cultura Fuerteventura.

El tercer concierto será en la isla de Lanzarote el domingo 30 de noviembre, a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de San Bartolomé, con la colaboración del Ayuntamiento. Para esta ocasión, el programa contará con la música del artista urbano y poeta grancanario OM Domínguez, que acompañado por el timplista Derque Martín, amenizarán la velada junto con los alumnos y familiares de los barrios de Argana y Altavista. Las entradas se pueden conseguir en la página web de Eco Entradas.

Para cerrar la gira de invierno, se celebrará por último el concierto en la isla de Gran Canaria, el domingo 7 de diciembre, a las 18:00 horas en el Auditorio de Agüimes, con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes. Sylvie Hernández, como artista invitada, aportará el toque de folclore latinoamericano con aire fresco y actual. Será acompañada por el alumnado y familiares de las seis sedes distribuidas por los barrios de Tamaraceite, Guanarteme, Ciudad Alta, Risco de San Nicolás, Cono Sur, La Isleta, Jinámar y Montaña Los Vélez. La venta de entradas se activará próximamente en la página web de Barrios Orquestados.