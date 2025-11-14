La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
El centro y alrededores muestran menos elementos luminosos que en otras ediciones
La calle de La Carrera apenas cuenta con alumbrado navideño, San Agustín es un páramo decorativo, los elementos instalados en algunas vías secundarias del casco son reducidos, las diferencias en otras calles y puntos concretos (como San Antonio o la rotonda de San Benito) con respecto a ediciones anteriores son notables ... A dos semanas del encendido del 28 de noviembre, el despliegue en la Ciudad de los Adelantados se encuentra lejos de lo que venía siendo habitual durante los últimos años. No obstante, fuentes oficiales del Ayuntamiento de La Laguna llaman a la calma: «No está terminado».
Recién llegados
Desde el consistorio indicaron este viernes que «muchos elementos» llegaron a Tenerife el lunes por la tarde y que se está procediendo a su colocación. Se trata de unos trabajos que desde la institución local habían informado en agosto que ya se encontraban en marcha. También negaron que hayan influido los problemas con la adjudicación del contrato de alumbrado público.
Compra de elementos
En una nota, el Ayuntamiento expresó que ha adquirido piezas luminosas y que eso permitirá «ahorrar cerca de dos millones de euros en comparación con el modelo tradicional de alquiler». También destacó que este año se incorporan 397 nuevos elementos decorativos y 190 cajas de «cortina luminosa».
