El historietista Mauro Entrialgo protagoniza el ciclo ‘Entre Viñas y Viñetas’ de Noviembre Mes del Vino

El historietista Mauro Entrialgo protagoniza la nueva edición del ciclo Entre Viñas y Viñetas, una de las citas más originales y consolidadas del programa Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna, organizado con la colaboración entre la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, la Librería Lemus y el Ayuntamiento de La Laguna.

El historietista ha visitado el Ayuntamiento de La Laguna y firmará ejemplares de su obra este jueves 13 y viernes 14 de noviembre en la Librería Lemus en horario de 18:00 a 20:00 horas. El mismo viernes y en ese mismo lugar, a las 20:15 horas, participará en un encuentro junto al especialista Manuel Darias.

Una trayectoria extensa

Mauro Entrialgo fue cofundador de la revista satírica TMEO, y actualmente publica sus viñetas en la revista de humor El Jueves. Su obra también se pudo disfrutar en las revistas de cómics El Víbora y Makoki. También en publicaciones como Cinemanía, Interviú o El Gran Musical. Además, lleva tiempo comentando la realidad sociopolítica y cultural en la radio, y en conjunto, ha publicado más de cincuenta libros para todo tipo de público siempre con un humor contundente analizando la realidad social.

Entre sus personajes destacan Herminio Bolaextra, Alter Rollo, Tyrex, Drugos el acumulador, el Demonio Rojo, etc. Además, ha realizado teatro, cine, ilustración, cartelismo y música. Recientemente ha publicado el ensayo Malismo con notable éxito al llevar ya seis ediciones en apenas un año desde su salida al mercado; y en este 2025 igualmente ha publicado los tebeos Curiosidades del mundo del rock en Diábolo Ediciones y Ángel Sefija en Todoterreno para la Editorial Astiberri.

La firma de Mauro Entrialgo se suma ahora a la larga lista de historietistas que ya han pasado por la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo en los 18 años de vida de esta ingeniosa iniciativa única en el panorama español de las denominaciones de origen que fusiona el arte del vino con el arte del cómic. Un singular maridaje de vino con viñetas que se ha convertido en un homenaje del mundo del tebeo a la bebida social por excelencia.