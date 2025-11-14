Empieza la cuenta atrás para la gran fiesta de La Laguna: así será la Noche en Blanco 2025

San Cristóbal de La Laguna celebrará el próximo 29 de noviembre una edición muy especial de La Noche en Blanco, una de las citas más esperadas del calendario cultural y comercial del municipio.

Este año, el evento coincide con el 25º aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial, por lo que la jornada incorporará actividades y propuestas pensadas para poner en valor la historia y el legado de la ciudad.

Un escenario al aire libre para disfrutar de las actuaciones

Durante todo el día, el centro histórico del municipio se convertirá en un gran espacio para disfrutar de música, comercio, cultura y ocio en familia.

Para esta edición, el Ayuntamiento ha preparado una programación cultural diversa, en la que combinará talento local con artistas de proyección nacional, incluyendo la participación de un grupo galardonado con un Latin Grammy. Desde las 20:30 horas, el público podrá disfrutar de los conciertos de Fran Baraja y Muchachito Bombo Infierno, además de una importante banda española.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, subraya que “La Noche en Blanco es una herramienta estratégica para dinamizar la economía y fortalecer el tejido empresarial del municipio. Cada año miles de personas se acercan al centro histórico, compran, descubren nuevos negocios y disfrutan de una ciudad llena de vida. Ese movimiento se traduce en empleo, oportunidades y confianza para nuestros comerciantes”.

El objetivo es consolidad San Cristóbal de La Laguna como referente comercial y cultural de las Islas Canarias. Además, coincide con el Black Friday, algo que convertirá al municipio en uno de los principales centros de compras en el inicio de la campaña navideña.

Un evento pensado para todos los públicos

Estefanía Díaz, explicó que “se ha reforzado la programación de actividades familiares para que tanto vecinos como visitantes puedan pasar un día lleno de propuestas culturales, musicales y comerciales, pensado para todos los públicos y edades”.

La organización ha reestructurado las actividades dirigidas a familias, con propuestas en distintos puntos de La Laguna para garantizar una jornada adaptada a todas las edades. Además, vuelve el servicio de consignas, que permitirá a los visitantes realizar sus compras con mayor comodidad mientras disfrutan de la programación cultural.

La Noche en Blanco contará también con puntos naranjas y violetas, espacios atendidos por personal especializado para atención y prevención ante situaciones de vulnerabilidad o violencia.

Una ciudad llena de actividades

La Noche en Blanco llenará las calles del casco histórico de actividades desde las 10:00 hasta la madrugada.

Comercio y dinamización

Apertura de comercios y puestos durante todo el día.

Laguna Market en la calle Obispo Rey Redondo.

en la calle Obispo Rey Redondo. Canary Marketplace en el Camino Largo, con diseño y artesanía local.

Actividades familiares e infantiles

Talleres, pintacaras y actividades creativas en las calles Carrera, Herradores y Bencomo.

Chocoland en Plaza Antonio Maderos Sosa.

en Plaza Antonio Maderos Sosa. Ciudad de Cuentos en el Museo de Historia y Antropología.

Zona deportiva

La calle San Agustín se transformará en un gran espacio deportivo con:

Baloncesto, voleibol y lucha canaria.

Escalada, ajedrez, skate, BMX y boxeo.

Zona de realidad virtual.

Animación

Radio Itinerante de la LNB , con música y entrevistas a lo largo del día.

, con música y entrevistas a lo largo del día. Photocall y animación en la inauguración oficial a las 11:00 horas en la Plaza de La Concepción.

en la inauguración oficial a las en la Pasacalles y personajes animados recorriendo el centro histórico.

Espacios temáticos

Parque de la Constitución : artesanía y juegos en familia.

: artesanía y juegos en familia. Plaza de la Junta Suprema : danza urbana, swing y rock and roll.

: danza urbana, swing y rock and roll. Casa Ossuna y Real Sociedad Económica: teatro, artes escénicas y espectáculos.

Ocio joven

Plaza Víctor Zurita: sesiones DJ, música electrónica y programación especial hasta la madrugada.

Gastronomía

Terrazas, restaurantes y locales del centro reforzarán su oferta gastronómica.

Zonas de restauración y food trucks en distintos puntos del casco histórico.

Accesible y segura

Para esta edición, se han revisado y adaptado actividades junto al área de Bienestar Social para mejorar la accesibilidad y facilitar la participación de personas con diversidad funcional. Asimismo, se reforzará la seguridad ciudadana para garantizar un entorno seguro durante toda la jornada.

Un reconocimiento a su historia

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “La Noche en Blanco es un ejemplo del modelo de ciudad que defendemos. Una ciudad viva, participativa y cercana, que impulsa su economía local y al mismo tiempo celebra la cultura y la convivencia. Es una jornada que activa el comercio, llena las calles y proyecta la mejor imagen de La Laguna como punto de encuentro y referente en Canarias”.

La Noche en Blanco 2025 servirá como homenaje a los 25 años de La laguna como Ciudad Patrimonio Mundial, una celebración que busca resaltar su riqueza arquitectónica, cultural y social, y a su vez impulsar la economía local y la colaboración ciudadana.