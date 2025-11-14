Asfalto, aceras y más seguridad para la carretera de San Lázaro, en La Laguna

Mal estado del firme, aceras con hundimientos, señalización horizontal desgastada… La situación de la carretera general del Norte (TF-152) a su paso por San Lázaro no es la mejor y continúan sin producirse actuaciones por parte del Cabildo de Tenerife, que tiene la titularidad de la vía. Es por eso que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha decidido que el consistorio vuelva a requerir formalmente a la institución insular para que intervenga en la zona.

El portavoz del Partido Popular (PP), Juan Antonio Molina, presentó en el último pleno municipal una moción «para la remodelación inmediata de la carretera general a su paso por San Lázaro». El texto primigenio fue objeto de una enmienda de sustitución formulada por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y el PP. Su contenido fue respaldado por todas las formaciones políticas que cuentan con representación en el municipio.

Convenio

«Reiterar al Cabildo la necesidad de una intervención urgente en la TF-152 (carretera general del Norte) para garantizar la accesibilidad y seguridad de los peatones, así como valorar por ambas administraciones la firma de un convenio de colaboración interadministrativo donde se pueda realizar una intervención integral de mejora y rehabilitación de la vía insular», recoge el acuerdo, en el que se añade que el objetivo es actuar sobre el firme, aceras, redes de pluviales y saneamiento, alumbrado… Además, el Ayuntamiento lagunero pedirá que, una vez que el tramo sea mejorado, se le entregue para su mantenimiento.

El documento aprobado se detiene en la importancia de instalar «marquesinas modernas, adaptadas y accesibles»; mejorar la iluminación, sobre todo a la altura de los pasos de peatones; colocar señales lumínicas para la reducción de velocidad; remodelación integral de las aceras, y garantizar la existencia de pasos de peatones a la altura de todas las marquesinas.

Reiteración

La decisión se plantea como una reiteración dado que el consistorio había dado a conocer en abril que el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, había dirigido dos escritos al Cabildo: uno se refería a la necesidad de un plan integral para la carretera general del Norte y el segundo, a recuperar el acceso al camino de San Lázaro desde la autopista del Norte (TF-5).

La exposición de motivos de la moción presentada por Juan Antonio Molina indica que la TF-152 constituye «el principal acceso norte o noroeste del casco lagunero, soportando una carga de vehículos digna de las principales vías del Archipiélago, con un tránsito incesante de vehículos, muchos de ellos de tonelaje relevante e incluso de gran tamaño».

Nuevas aceras

El edil consideró que debe existir un «compromiso determinante» para la reparación y acondicionamiento en materia de seguridad vial de este tramo de la carretera general del Norte entre San Benito y San Lázaro. Una de sus propuestas más destacadas es que la instalación de nuevas aceras debería comprender ambos márgenes de la TF-152 «para dar cobertura a todas las viviendas que se encuentran en el tramo inicial hasta el lugar en el que la carretera general linda directamente con la TF-5».