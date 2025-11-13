Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto

Fin a las vibraciones de los vehículos al circular por el perímetro de la plaza del Cristo y a los hundimientos en el pavimento. Las tres calles que circundan el céntrico espacio de ocio pasarán a contar con unas bandas de rodadura de asfalto. El Ayuntamiento de La Laguna ejecutará en el primer trimestre del próximo año una actuación semejante a la que se llevó a cabo en Herradores, en el tramo comprendido entre Heraclio Sánchez y La Milagrosa, según precisó este jueves el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.

La decisión se adoptó por unanimidad en el último pleno municipal. La edil del Partido Popular (PP) Eva Cólogan presentó una moción para la rehabilitación de las referidas vías. El texto fue enmendado por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y el propio PP. «Ejecutar lo antes posible una actuación provisional para la rehabilitación de las calles colindantes a la plaza del Cristo, con el objeto de finalizar las mejoras en accesibilidad y seguridad de peatones, así como de vehículos», recoge el primer acuerdo contenido en el texto definitivo.

Acuerdo principal

«La actuación provisional consistirá en la reutilización del material existente (adoquines en el centro) y la generación de roderas que mejoren la accesibilidad y movilidad de peatones y vehículos», indica el segundo (y principal) de los puntos. También se aclara que «la provisionalidad de dicha actuación finalizará cuando se proceda a la renovación completa de la plaza del Cristo y sus alrededores».

Las bandas de rodadura de la calle Herradores. / Andrés Gutiérrez

Preguntado este jueves sobre los detalles de las actuaciones a adoptar, Ángel Chinea explicó que de los trabajos se encargará la adjudicataria del servicio de mantenimiento de vías y que estos comenzarán en el primer trimestre del próximo año. «Es una actuación provisional para garantizar la accesibilidad de peatones y vehículos hasta que en el futuro se pueda llevar a cabo el proyecto de rehabilitación integral de la plaza del Cristo», manifestó el político socialista.

Mantenimiento

«La retirada de adoquines obedece a la dificultad del mantenimiento del adoquinado debido al tránsito continuado de vehículos pesados, que provoca el hundimiento del firme», expresó, y añadió que los principales problemas se dan en los cruces de las calles, «donde los peatones con movilidad reducida tienen mayores dificultades de accesibilidad».

También se detuvo Chinea en las obras que se han venido realizando en las últimas fechas para la retirada de las piedras angulosas que bordean la plaza, la instalación de bolardos y la reducción de alcorques para «ganar espacio peatonal».

Diversos problemas

En la moción presentada ante el Pleno, el PP lamentaba que las calles próximas a la plaza del Cristo «presentan desde hace años un deterioro progresivo en su pavimento de adoquines, con piezas sueltas o fracturadas, hundimientos puntuales, pérdida de planeidad y reposiciones aisladas que han generado un firme irregular». Y agregó: «Esta situación afecta a la circulación rodada –provocando vibraciones y ruidos continuos– y, especialmente, a la movilidad peatonal, dificultando el tránsito de personas mayores, familias con carritos y vecinos con movilidad reducida». La formación enumeró que otras consecuencias son «daños menores en vehículos», «riesgo de tropiezos y caídas en zonas donde el adoquín se encuentra levantado o con desniveles» y «encharcamientos y deslizamientos» en esos días de lluvia tan laguneros.