El nuevo paraíso de las tartas de queso está en este municipio de Tenerife: cuestan solo 1,50 euros

El local ofrecerá dulces `low cost´ con el sello de la Pastelería El Artesano
San Cristóbal de La Laguna suma una nueva oferta gastronómica con la apertura de Amordiscos, un local que llega con la idea de revolucionar las tartas de queso y cookies en la isla de Tenerife.
Estos días previos a su apertura, el equipo se está encargando de generar la máxima expectación con su mensaje `Estamos hartos de que pagues tanto por una tarta de queso´.
La inauguración estaba prevista para este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas, en la calle Doctor Antonio González, 7, pero tras el paso de la borrasca Claudia y por la seguridad de todos lo ciudadanos se han visto obligados a posponer la apertura al viernes 14 a las misma hora.
Los 100 primeros clientes recibirán de regalo una cookie o una porción de tarta de queso, totalmente gratuita. Pese al imprevisto del temporal, el nuevo local permanecerá abierto hasta las 20:30 horas.
Un concepto de dulces `low cost´
Amordiscos llegas son una propuesta irresistible, tartas de queso y cookies a precios inmejorables.
Las porciones de tarta de queso cuesta 1,50 euros, con la posibilidad de añadir un topping (1,80 €) o dos (2 €). Entre las opciones destacan los sabores como pistacho, lotus, filipinos, kinder, nutella, maracuyá o chocolate blanco, además de combinarlos con oreo, kit kat, o diferentes tipos de galletas.
El establecimiento también ofrecerá cookies a 2 euros y cookies especializadas por 2,50 euros, con variedades como red velvet, ferrero, caramelo salado, reese´s o happy hippo.
Los brownies (1,60 €), las palmeras XL (2,50 €) y los bizcochones (1,90 €) completan su carta elaboraciones artesanas con rellenos como pistacho, lotus, kinder o nutella.
El sabor original
La Pastelería El Artesano, es todo un referente en La Orotava desde 1993. Situada en la Avenida Obispo Benítez de Lugo, 32, sigue ofreciendo todos sus productos a sus clientes.
Este local combina tradición y creatividad des hace más de tres décadas, con su amplia oferta de panes, bollería y repostería artesanal. Su horario es de lunes a sábado de 8:00 a 20:30 horas y los domingos lo reduce hasta las 14:30 horas.
Ahora, gracias a la próxima apertura de Amordiscos algunos de sus dulces más modernos e irresistibles llegan a San Cristóbal de La Laguna, donde mantiene la calidad pero con un concepto más innovador.
