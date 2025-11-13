La Laguna pide medidas ante el problema de la vivienda: emergencia habitacional y zonas tensionadas

El Ayuntamiento de La Laguna pide la emergencia habitacional y la declaración de zonas tensionadas en el municipio. Al Gobierno de Canarias lo insta a que valore lo primero, mientras que al Área local de Hacienda la llama a evaluar lo segundo. Se trata de dos medidas de peso. El acuerdo fue adoptado en el último pleno por todas las formaciones políticas con representación en el consistorio –salvo el PP y Vox, que votaron en contra– y está acompañado por otras posibles acciones en materia alojativa y social.

La decisión final nació de dos mociones relacionadas con la situación residencial y la atención a las personas sin hogar. Las propuestas, presentadas por los concejales Rubens Ascanio (Unidas) y Carmen Peña (Drago), fueron unificadas en una enmienda de sustitución consensuada entre el grupo de gobierno (PSOE-CC) y esos otros dos partidos.

Emergencia habitacional

«Instar al Gobierno de Canarias a valorar la declaración de emergencia habitacional en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, y en coordinación con los ayuntamientos y cabildos insulares», recoge el primero de los puntos. Desde su misma aprobación, este supone el reconocimiento por parte del gobierno local de una situación delicada en vivienda.

Ahora bien, el más relevante de los acuerdos es el noveno, que pasó un tanto desapercibido en la sesión plenaria y en los días posteriores: «Instar al área de Hacienda y Servicios Económicos a evaluar la aplicación de las medidas previstas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, en materia de fiscalidad y declaración de zonas tensionadas, en coordinación con las áreas de Urbanismo y Bienestar Social». La importancia de esta decisión reside en que en las zonas tensionadas se pueden controlar los precios del alquiler y en que el grupo de gobierno había mostrado rechazo a esta medida.

Problemas en vivienda

«Desde el equipo de gobierno valoramos muy positivamente un acuerdo con el que La Laguna reafirma su liderazgo en políticas sociales y en la defensa activa del derecho a una vida digna», expresó el primer teniente de alcalde, Badel Albelo, al analizar el texto aprobado. «Somos muy conscientes de los problemas que existen en materia de acceso a la vivienda, y de personas en riesgo de exclusión social, y esta moción es fruto de la voluntad de atender desde las competencias municipales estas situaciones de vulnerabilidad», agregó el edil.

El Ayuntamiento se compromete a priorizar los expedientes relacionados con situaciones de vulnerabilidad social, así como a abordar de forma integral necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, los suministros... Otro de los puntos es el de instar al Cabildo de Tenerife a continuar trabajando en la estrategia insular de atención al sinhogarismo y ampliar los recursos de emergencia sobre todo en el Norte y en el Sur de la Isla.

Personas sin hogar

El documento final también contempla la implementación del programa Housing First, con la intención de evaluar a la población en «situación de calle», y el refuerzo de las políticas de acompañamiento y apoyo a las personas sin hogar. Además, se promoverá un debate normativo y técnico sobre la mejora de las vías de intervención comunitaria en casos de deterioro de salud mental o consumo de sustancias.

Se añade a lo anterior, y entre otras actuaciones, pedir más servicios y recursos insulares destinados a problemáticas como la patología dual y otras situaciones; dotar al municipio de nuevos programas de intervención y acompañamiento a personas vulnerables, «con una dotación económica suficiente y evaluación anual de resultados», e impulsar, junto con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, un protocolo de coordinación para la atención integral a personas sin hogar.