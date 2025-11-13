Ayuntamiento de La Laguna y Fundación CB Canarias promueven jornadas de ocio saludable para estudiantes del municipio

La Fundación C.B. Canarias ha puesto en marcha la iniciativa ‘Actividades lúdicas de ocio saludable con alumnado de los IES del municipio – Una mañana con el CB Canarias’, enmarcada en el proyecto ‘No a las adicciones, sí al baloncesto, elige vida’, impulsado por la concejalía de Atención a las Drogodependencias del Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración del C.B. Canarias y el Organismo Autónomo de Deportes (OAD).

El primer encuentro tuvo lugar en la mañana del 12 de noviembre, en el Pabellón Alberto Delgado. A lo largo del presente curso, está previsto celebrar dos jornadas más dirigidas a alumnado de 2º de la ESO de los institutos del municipio.

El concejal de Atención a las Drogodependencias, Sergio Eiroa, señaló que “para nosotros es fundamental acercar la prevención a los espacios donde se desarrollan las relaciones y vivencias de la juventud. Estas jornadas nos permiten trabajar con los centros educativos desde una mirada positiva, poniendo el acento en la promoción de la salud y en la construcción de hábitos de vida equilibrados. Apostamos por un enfoque que no se basa en el miedo, sino en ofrecer herramientas, acompañamiento y referentes que conecten con la realidad de los adolescentes”.

El objetivo de esta propuesta es fomentar hábitos de vida saludables entre la población adolescente y prevenir conductas adictivas, utilizando el baloncesto y el deporte como herramientas educativas que favorecen la convivencia, el trabajo en equipo y el bienestar emocional. En esta primera jornada participaron 120 estudiantes de diferentes centros. La actividad se desarrolló en varias estaciones: ejercicios y dinámicas de baloncesto y una sesión guiada por un/a profesional de la psicología, centrada en la gestión emocional y la toma de decisiones saludables.

Esta es la segunda edición de la iniciativa, que se consolida tras la excelente acogida obtenida el pasado curso. Durante el curso 2024–2025, los pabellones Juan Ríos Tejera, Alberto Delgado e Islas Canarias (Finca España) acogieron estas jornadas, en las que participaron alumnos y alumnas de varios institutos del municipio, junto con profesorado implicado que destacó el alto nivel de motivación e interés del estudiantado.