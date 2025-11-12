La Laguna programa un refuerzo especial de limpieza de imbornales ante la previsión meteorológica de esta semana

La concejalía de Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa mixta Teidagua, está acometiendo esta semana un refuerzo especial de limpieza de arquetas de pluviales de distintos puntos del municipio, ante las previsiones y los avisos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana.

El concejal responsable de este Departamento, Ángel Chinea, recordó que “La Laguna cuenta con un plan anual específico de acondicionamiento y retirada de residuos de la red de pluviales y sus elementos, en las que semanalmente recogemos residuos arrastrados por el viento o la lluvia o que se depositan allí de manera intencionada por parte de un pequeño sector de la población, como es el caso de las colillas”.

Colaboración de los ciudadanos

En este sentido, el edil del Consistorio solicitó la colaboración de toda la ciudadanía lagunera para que “entre todos y todas, podamos tomar consciencia de que estas prácticas habituales no sólo afectan al medioambiente, sino que pueden suponer un riesgo de obstrucción para nuestro sistema de canalizaciones”.

“Todo esto adquiere una mayor dimensión en un episodio localmente fuerte de lluvias, como el que se puede dar esta semana en nuestro territorio, ya que esa cantidad de agua supone un riesgo de arrastre de todo tipo de residuos hasta nuestras arquetas y nuestras alcantarillas, por lo que es primordial que se encuentren liberadas de cualquier elemento que suponga un impedimento para su correcto drenaje”, concluyó el concejal.

Máximos esfuerzos para prevenir

Desde este lunes, se han intensificado los esfuerzos del personal de Teidagua para garantizar el correcto funcionamiento de toda la red de canalizaciones, partiendo desde la zona del casco histórico y extendiéndose hacia otros puntos de los seis distritos del municipio.

Desde Teidagua, el Gerente Braulio Domínguez, señaló que “este tipo de labores de mantenimiento son habituales durante todo el año en distintas instalaciones de drenaje, tanto en alcantarillado como en pluviales, en base al Plan de Mantenimiento Anual de nuestra empresa. En concreto, este año hemos realizado 3.386 actuaciones de limpieza en el sistema de pluviales”.

Por último, recordó que ante la previsión de lluvias abundantes, también es conveniente que la ciudadanía revise el estado de las azoteas, imbornales o desagües para evitar atascos y desbordamientos. También es importante que la ciudadanía que resida próxima a algún barranco informe al Ayuntamiento en caso de cualquier incidencia.