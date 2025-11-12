La compañía Habemus Teatro prepara el estreno de su montaje más ambicioso: ‘El príncipe y el mendigo’

La compañía tinerfeña Habemus Teatro ha dado a conocer este miércoles los entresijos de su nuevo proyecto escénico: ‘El príncipe y el mendigo’, una adaptación del clásico de Mark Twain que subirá al escenario del Teatro Leal en tres funciones los días 12, 13 y 14 de diciembre en lo que constituye “el montaje más ambicioso” en los 17 años de trayectoria de esta compañía tinerfeña.

El concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, valoró que la compañía teatral trabaje año tras año para “ayudarnos a cumplir el objetivo de dar a la ciudadanía una oferta de espectáculos que contemple a un público diverso y de todas las edades”. Además, apuntó que esta versión musicalizada invitará a la audiencia a “reflexionar y disfrutar de una historia universal contada con sensibilidad, humor y una gran calidad artística”.

Por su parte, el director del espectáculo, Ariel Hernández, calificó ‘El príncipe y el mendigo’ como su proyecto “más ambicioso hasta la fecha”, siendo su primer musical original. “Hemos hecho nuestra propia adaptación de la icónica novela, empezando desde cero y con rigor”, aseveró. Además, el director coral, Javier Jonás Díaz, detalló que “las voces llevan mucho cariño y empeño porque la ocasión lo merece”.

Igualdad, empatía y esperanza como hilos conductores

Con una gran puesta en escena, coreografías y banda sonora originales, esta propuesta musical presenta una historia en las que la igualdad, la empatía y la esperanza sean las verdaderas protagonistas. El público podrá disfrutar de una peripecia ambientada en la Inglaterra del siglo XVI y de las aventuras de sus protagonistas, el príncipe Eduardo y el humilde Tom Canty.

Con esta propuesta, la compañía se atreve por primera vez con un musical completamente original en música, dramaturgia y puesta en escena. La idea y dirección pertenecen a Ariel Hernández, quien lidera este ambicioso proyecto que reinterpreta un clásico universal con una visión fresca y contemporánea.

La música ha sido creada por Alberto de la Rosa a partir de las letras de Eduardo Rodríguez, conformando una banda sonora moderna que acompaña una historia intemporal. Las coreografías originales de Emilio Ramos aportan dinamismo y expresión escénica, realzando el trabajo de un elenco artístico compuesto por 16 actores y actrices.

Habemus Teatro, una compañía con mucha experiencia

La compañía Habemus Teatro surgió en 2008 con el objetivo de llenar un espacio que existía en aquel momento para un público familiar. Tras más de quince años subidos a los escenarios, han llevado a cabo proyectos para todas las edades, adentrándose en la disciplina del teatro musical, que mezcla diferentes ramas artísticas.

En el repertorio del grupo se encuentran ya un gran número de espectáculos tanto para público adulto, como infantil y familiar. Gracias a su elenco formado por artistas de diferentes disciplinas, incluyendo bailarines, cantantes y actores, la compañía puede afrontar espectáculos muy versátiles, que van desde los musicales, al drama y la comedia, adaptables a un gran número de espacios.