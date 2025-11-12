La Asociación Casco Histórico lleva a la Fiscalía el ruido en el centro de La Laguna

La Asociación de Vecinos Casco Histórico da un paso más en su lucha contra el ruido y el exceso de actividades que observa en el centro lagunero. El colectivo presentó el 31 de octubre denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, según dio a conocer este martes su presidente, Pablo Reyes. El escrito plantea que la medida es consecuencia de «los graves incumplimientos en materia de legislación acústica que se vienen produciendo en el casco histórico de La Laguna por parte del Ayuntamiento».

Reyes contextualizó este martes que, por más que han hecho, no logran efectos reales a sus reivindicaciones. «Denuncias, cartas, asistencia a reuniones, foros y debates, e incluso la presentación de una queja formal en la Diputación del Común», enumeró. «Aparentemente buenas intenciones, acuerdos de pleno, llamadas de teléfono, promesas…», afirmó sobre los efectos. «Pero todo tiene un límite, y el desamparo al que nos vemos sometidos nos ha llevado a solicitar de la Fiscalía que actúe en consecuencia», completó.

Amago en el pleno

Ya el pasado mes de octubre, el presidente vecinal pareció amagar durante una intervención en el pleno del Ayuntamiento de La Laguna con llevar el asunto a la Fiscalía. Su frase fue: «Próximamente igual buscaremos amparo en la Fiscalía. Ordenanza del Ruido ya, y que se cumpla». Aquello parecía más un amago que un anuncio real, pero se ha acabado convirtiendo en un hecho.

Cabe precisar que, tanto antes de esa sesión plenaria como durante ella, el consistorio se comprometió a acabar de sacar adelante la Ordenanza del Ruido –aprobada inicialmente desde 2023- y a adoptar medidas, como la de repartir actos por otras zonas del municipio para evitar su concentración en las calles peatonales del centro.

Transcurre el tiempo

En cambio, la postura de la Asociación Casco Histórico es que transcurre el tiempo y nada cambia. «Ante esta falta de respuesta, no nos ha quedado otro remedio, al igual que ya se ha hecho en otros lugares y pueblos del país, por las mismas causas, que presentar denuncia en Fiscalía y esperar sea atendida nuestra solicitud», expresó. «Nuestro Ayuntamiento sigue haciendo caso omiso a las demandas planteadas; el cumplimiento de las ordenanzas es inexistente», sostuvo la Asociación, antes de aseverar que «los derechos de la vecindad que reside en el centro se ven pisoteados».

El ruido es un problema a menudo incomprendido, pero que puede llegar a representar un factor psicopatógeno. «Desde nuestra fundación en 2002, la Asociación trabaja en la idea de conseguir una buena calidad de vida para toda la vecindad», destacó el colectivo. «La lucha contra el ruido y la contaminación acústica, así como el uso racional de los espacios públicos, ha sido una constante», recordó.

Crece el enfado

Además, se da la circunstancia de que su enfado se ha incrementado en las últimas fechas. «Nuestro Ayuntamiento, desde su Gerencia de Urbanismo y a propuesta de la Concejalía de Comercio, Turismo y Restauración, decide autorizar el alargamiento de la hora de cierre en base al artículo 44 del Decreto de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos», se quejó sobre la ampliación del horario de los establecimientos hasta altas horas de la madrugada en determinadas fechas, y contrapuso que «también se permite el reducir el horario ante el bien general en zonas residenciales». Y remachó sobre eso último: «Esto no se ha dado nunca».