La Biblioteca Municipal de La Laguna acoge ‘Patios entrelazados: los tiempos habitados’, una exposición sobre arte, salud mental y libertad

La Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán de Armas inaugura este miércoles, a las 10:00 horas, la exposición ‘Patios entrelazados: los tiempos habitados’, resultado de un proyecto artístico y social desarrollado por personas privadas de libertad con problemas de salud mental, participantes del Proyecto Ícaro de AFES Salud Mental, en colaboración con la Banda Bisagra de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL).

Desde el año 2015, el Proyecto Ícaro: atención a la salud mental de las personas privadas de libertad, financiado por el Gobierno de Canarias y coordinado por AFES Salud Mental, acompaña a personas con problemas de salud mental que han pasado o están pasando por situaciones penales o penitenciarias. Su objetivo es favorecer su recuperación y reinserción social, utilizando la atención psicosocial y el acceso a la cultura como herramientas de transformación.

En este marco, la Biblioteca Municipal de La Laguna se ha convertido en un espacio de encuentro y creación para las personas participantes del proyecto, ofreciendo un entorno comunitario que promueve la inclusión, la creatividad y el vínculo social.

Durante el año 2025 la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige Adrián del Castillo, ha financiado este proyecto artístico desarrollado por los participantes de las salidas programadas del centro penitenciario a la biblioteca, donde, junto a las facilitadoras de la Banda Bisagra, realizaron un proceso de exploración artística y vital en torno al concepto del patio.

El patio como metáfora de vida

El título de la exposición, ‘Patios entrelazados: los tiempos habitados’, hace referencia a los tres patios simbólicos que las personas participantes han recorrido a lo largo del proceso artístico vinculado con el proceso personal y vital de cada una de ellas: el patio del pasado, asociado a la infancia, los recuerdos y las experiencias que marcan la historia personal; el patio del presente, donde se reconocen las dificultades, los aprendizajes y las rutinas que conforman la vida actual en prisión; y el patio del futuro, un espacio imaginado de esperanza, libertad y reconstrucción de vínculos.

A través de obras colectivas e individuales —dibujos, instalaciones y piezas gráficas—, la exposición propone un recorrido íntimo y simbólico por esos espacios interiores y exteriores, invitando al público a reflexionar sobre la libertad, la convivencia y el poder del arte como medio de transformación social.

Una alianza entre arte, salud mental y comunidad

El proyecto ha contado con la participación activa de las profesionales de AFES Salud Mental, el equipo de la Banda Bisagra —unidad de transferencia de la ULL especializada en diseño, pensamiento visual y facilitación gráfica— y el personal de la Biblioteca Municipal de La Laguna, que desde hace años colabora con AFES en iniciativas orientadas a la inclusión social a través de la cultura.

“Este trabajo nos ha permitido recorrer los patios de nuestras vidas, entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, expresó una de las personas participantes durante el acto inaugural. “Nos sentimos orgullosos de que, aunque no nos consideremos artistas, nuestras obras se vean desde fuera y se conozca quiénes somos realmente.”

La muestra permanecerá abierta al público durante el mes de noviembre, consolidando a la Biblioteca Municipal de La Laguna como un espacio vivo, inclusivo y comprometido con la transformación social a través de la cultura.