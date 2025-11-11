La Laguna conmemora el Día Internacional de la Ciudad Educadora con un tranvía rotulado y una jornada festiva en Las Mantecas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación, conmemora el Día Internacional de la Ciudad Educadora, que se celebra el 30 de noviembre, con una jornada lúdica y participativa dirigida a toda la comunidad educativa en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) – Las Mantecas, y con la puesta en servicio de un tranvía rotulado con el lema de este año, centrado en la participación activa de la infancia en la vida de la ciudad

El lema de la edición 2025, “La participación de la infancia en la Ciudad Educadora”, pone el foco en el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan a su entorno, reconociendo su papel como ciudadanos de pleno derecho y protagonistas en la construcción de una ciudad más justa, inclusiva y solidaria.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destacó que “La Laguna es una ciudad con conciencia educativa, donde la escuela y la comunidad pueden y deben caminar juntas. Con esta campaña queremos recordar que los niños y niñas no son solo el futuro, son presente, y tienen voz. Nuestro objetivo es seguir construyendo una ciudad que los escucha, los acompaña y les abre espacios reales de participación”.

Un tranvía para conmemorar esta fecha

Como parte de la conmemoración, la concejalía de Educación ha impulsado la rotulación de un tranvía de Tenerife con el lema del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que ya se encuentra en servicio en la línea que conecta La Laguna y Santa Cruz. Este soporte permitirá difundir el mensaje de la campaña en toda el área metropolitana, situándolo en el espacio público como recordatorio del compromiso del municipio con la educación inclusiva y la participación ciudadana desde la infancia.

La jornada del 30 de noviembre se desarrollará en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife – Las Mantecas, donde se ha invitado a la comunidad educativa de La Laguna a compartir una mañana de actividades participativas y expresivas al aire libre. El programa incluirá talleres dinámicos y actuaciones de coros escolares, con el objetivo de favorecer la convivencia, el intercambio y la visibilidad del trabajo educativo que se desarrolla en los centros del municipio.

Eiroa subrayó además que “esta celebración no es solo un día en el calendario, sino una oportunidad para reforzar un modelo educativo que implica a familias, centros, entidades, administraciones y agentes sociales. Una ciudad educadora es aquella que se compromete a crecer con su infancia, desde su diversidad y sus capacidades”.