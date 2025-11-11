La Laguna adapta su sede electrónica y otras webs corporativas para garantizar su accesibilidad universal

La concejalía de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna ha actualizado el portal web de la Oficina Virtual del Contribuyente (OVC), la web corporativa del Consistorio y la sede electrónica municipal con nuevas herramientas de accesibilidad que permitirán la navegación interactiva de todo tipo de usuarios y usuarias, independientemente de sus capacidades visuales o sus conocimientos informáticos.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “el propósito de esta medida es garantizar que cualquier persona que resida en nuestro municipio, sin ningún tipo de excepción, pueda resolver sus trámites de manera telemática y acceder a todo tipo de información pública que pueda ser de su interés, reforzando nuestro compromiso con la inclusión digital, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia”.

El primer edil señaló que “este avance digital evidencia nuestro compromiso con la inclusión y el bienestar social de todos los colectivos ciudadanos, lo cual nos ha llevado a recibir numerosos reconocimientos nacionales e internacionales en esta materia, convirtiéndonos en un referente para otros territorios que buscan replicar este método de trabajo”.

Hechas para ser más accesibles

Por su parte, la concejala de Presidencia y Planificación lagunera, Carla Cabrera, añadió que “estas soluciones que hemos implementado en nuestras páginas web de referencia se han diseñado pensando en usuarios o usuarias con discapacidad auditiva, motora, cognitiva o con pocos conocimientos digitales, facilitando una navegación sencilla y autónoma por los distintos apartados y menús que se ofrecen”, agregó la concejala.

Las principales novedades que se han estrenado en estas plataformas digitales han sido la lectura automática del contenido para personas con discapacidad visual y dificultad de lectura y la navegación por voz o sonidos, pensada para quien no pueda recurrir a los dispositivos de entrada convencionales o el control total mediante el teclado, sin necesidad de recurrir a un ratón.

Por otro lado, se ha realizado una adaptación visual de la web (con controles de contraste, tamaño de letra y colores), se ha habilitado un teclado virtual para facilitar la interacción en pantallas táctiles o dispositivos especiales y se ha creado un nuevo diseño adaptado para móviles y tabletas. Por último, se ha contribuido a la compatibilidad de los contenidos a pulsadores externos y otras ayudas técnicas.

Estas nuevas herramientas para facilitar la accesibilidad universal de los usuarios y usuarias están ya disponibles en el Ayuntamiento de La Laguna, sede.aytolalaguna.es y tributos.aytolalaguna.es.