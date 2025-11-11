Benito Cabrera presenta en el Teatro Leal de La Laguna su nuevo disco, ‘Islópolis’

El timplista Benito Cabrera (Venezuela, 1963) presenta en el Teatro Leal de La Laguna el día 14 de noviembre, en una única función prevista a las 20:30 horas, su último trabajo discográfico, Islópolis, en el primero de los conciertos que el músico ofrecerá dentro de su gira programada por las islas para dar a conocer esta nueva y sugerente propuesta en la que fusiona raíces y modernidad, creatividad e identidad.

Benito Cabrera, que estará acompañado sobre el escenario en este recital por Tomás Fariña a la guitarra, Ehedey Sosa al bajo, Pablo Díaz a la flauta y pito herreño y Sergio García de la Nuez a la percusión y voz, contará asimismo con la participación de los cantantes Árgel Campos y Cristina Ramos, quienes grabaron los temas Memorias y Una habanera para Amaro que figuran en Islópolis.

Un homenaje a las islas

En el transcurso del concierto Benito Cabrera irá desgranando los temas que integran este nuevo disco que convierte la insularidad en un espacio emocional abierto al mundo que ha sido producido por Multitrack. Serán en total algo más de trece temas concebidos por el propio Cabrera con los que el timplista se propone compartir con el público “una cartografía sonora de las islas y un ideal de vida compartido hecho de sonidos, emociones y viajes de ida y vuelta”.

El repertorio de Islópolis combina composiciones originales de Benito Cabrera con recreaciones de piezas tradicionales, constituyendo una rica miscelánea que fortalece el sentido de pertenencia desde una visión inclusiva y moderna, construida con melodías y canciones que nacen de la experiencia isleña y se proyectan hacia un espacio global.

Benito Cabrera, uno de los creadores musicales clave en la proyección internacional de la música canaria con catorce trabajos discográficos publicados, considera que Islópolis parte de una idea simbólica y universal que posiciona la dimensión de las islas como territorios abiertos en los que sus habitantes históricamente han venido desarrollando un modo particular de entender la existencia, a partir de su posición geográfica que ha permitido la conexión intercultural con otros pueblos, memorias y sentimientos.

Para el timplista “el espacio isla es también un sentimiento, una manera de ser y de concebir la existencia. Los insulanos del mundo dibujan en el mapa del tiempo su ideal de existencia, su espacio físico y sensible para tener una buena vida. En definitiva, su Islópolis".

Las tonadas que integran este disco-libro están elaboradas con sonidos, sentimientos, vivencias y viajes con retorno. Los trece temas que lo conforman son ‘Se enderechará’, ‘Una tarde de bruma’, ‘Al estribillo’, ‘Foliadas y folías’, ‘El virrey de Manila’, ‘Canción de ánimas de Las Hurdes’, ‘De aquí a Lima’, ‘Memorias’ (con Cristina Ramos), ‘Corre, corre’, ‘La fiesta de los pastores’, ‘Ropa tendida’, ‘Una habanera para Amaro’ (con Árgel Campos) y ‘Canarii’. El libreto interior del disco-libro editado contiene abundante información sobre el espíritu y sentido de cada uno de los temas de ‘Islópolis’, así como de los músicos y cantantes que participan en el mismo.

Benito Cabrera, más allá del timple

Timplista, folclorista y gestor cultural, está considerado una de las figuras clave en la proyección internacional de la música canaria. Con catorce trabajos discográficos, ha ofrecido conciertos en más de veinte países (Japón, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Alemania, Italia, Bélgica o Reino Unido), actuando en escenarios como el Konzerthaus de Berlín, el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Comunale de Treviso o el Teresa Carreño de Caracas.

Ha sido solista con formaciones sinfónicas y camerísticas en España, EE. UU., Eslovaquia y República Checa. Autor de canciones y letras interpretadas por Rosana, Pedro Guerra, Los Sabandeños y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, entre otros, es el autor de la letra del himno oficial de Canarias. Ha publicado libros y métodos de timple, numerosos artículos sobre patrimonio inmaterial y ha comisariado exposiciones como ‘Buches y Diabletes’ o ‘Memento Mori’.

Fue director musical de Los Sabandeños (2007–2020) y dirige la Casa‑Museo del Timple (Lanzarote). Premios: dos Internacionales Cubadisco, finalista a los Grammy Latinos con Los Sabandeños, Premio Internacional del CICOP, Teide de Oro de Radio Club Tenerife y Click and Roll de Los 40.

Ha realizado proyectos audiovisuales como ‘Con el timple a cuestas’ (TVC). En 2024 se estrenó la ópera ‘Chaxiraxi’, con libreto suyo y música de Emilio Coello. Durante el 2025, además de seguir ofreciendo conciertos como timplista, ha sido el responsable de la puesta en marcha del proyecto ‘Memoria Sonora de Lanzarote’, así como de la edición de varios libros de partituras.