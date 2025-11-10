El Ayuntamiento de La Laguna programa dos actuaciones de reasfaltado en Guamasa y el camino El Toscal
Ambas intervenciones se enmarcan en la programación anual de repavimentaciones del municipio y supondrán alteraciones de tráfico provisionales mientras se desarrollan los trabajos
La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna acometerá la próxima semana varias actuaciones de repavimentación y mejora en distintos puntos del municipio, con el fin de mejorar la accesibilidad y la conservación del viario con mayor afección por el tránsito continuado de vehículos.
El edil responsable de este Departamento, Ángel Chinea, detalló que “el próximo lunes, 10 de noviembre, iniciaremos los trabajos de acondicionamiento del último tramo del camino El Toscal, una arteria fundamental emplazada entre Valle Tabares y Valle Jiménez que requería de una nueva capa de rodadura con mejores condiciones para la circulación”.
Por otro lado, el día 12 de noviembre comenzarán las actuaciones preparatorias para el reasfaltado y la repavimentación del camino La Era, en el núcleo poblacional de Guamasa. Las intervenciones de mayor calado se han programado para el 17 de noviembre y la previsión es que se extiendan durante aproximadamente cuatro días.
El Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio ya ha comunicado previamente los cortes y desvíos de tráfico, prohibiciones provisionales de estacionamiento y otras indicaciones de interés para las vecinas y vecinos afectados y a los comercios locales que operan en estos entorno.
Además, el Ayuntamiento de La Laguna ha habilitado dos vías de comunicación para cualquier tipo de incidencia en el teléfono de contacto 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es.
