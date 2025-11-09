Un 'flashmob' para celebrar el patrimonio en La Laguna

La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna ha organizado un flashmob en la Plaza de la Concepción que ha tomado por sorpresa a los viandantes.

Esta acción musical ha sido grabada para uno de los eventos centrales del programa del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, aunque todavía no ha sido desvelado.

La sección musical ha sido coordinada por la Asociación Cultural Canarias Canta e interpretada por los Coros Laguneros, la soprano Beatriz Siverio y el tenor Giancarlo Santelli, bajo la batuta del maestro José Herrero Cabrera.