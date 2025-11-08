La muerte saca su mejor cara en La Laguna

México y Canarias están unidos por el recuerdo a los que ya no están y por la celebración de esta ausencia. El Día de los Muertos y la Noche de Finados, respectivamente, son las dos manifestaciones culturales que brindan honores a los fallecidos. La Fundación México-Canarias celebró la cuarta edición de 'Patrimonios cruzados' mostrando la mejor cara de la muerte en La Laguna este sábado 8 de noviembre.

A pesar de la ligera lluvia

La ligera lluvia otoñal no frenó a cientos de personas que participaron en el desfile de catrinas, impulsado desde la entidad que sirve de puente entre México y Canarias. Las principales calles peatonales de la ciudad del Adelantado se rindieron a los pies del esfuerzo de aquellos que se caracterizaron para cumplir con la tradición mejicana.

El público, al que no le asustó la tímida lluvia, no dudó en marcarse unos pasos y cantar al ritmo de los mariachis del desfile. 'La cucaracha', 'Cielito lindo', 'México lindo y querido' o 'Guadalajara' se escucharon en las históricas calles laguneras: un contraste natural, teniendo en cuenta que la trama urbanística del municipio sirvió de modelo para muchos puntos de la geografía latinoamericana.

Con respeto

Patricia y Noemí Chevalley son hermanas y apasionadas del arte mejicano. A esta pasión se les une su vertiente profesional. Su caracterización, que no escatima en ningún tipo de detalles, es de las más llamativas del paseo 'catrinesco'. "Llevamos desde las 12:00 horas del mediodía maquillándonos. Tenemos un profesor que nos enseñó anatomía y por fin podemos ponerlo en práctica en Canarias", explica Patricia. "Queríamos vestirnos de catrinas y no caer en el disfraz. Hemos intentado hacerlo con el mayor de los respetos", dicen.

Olvidarse de lo que no pertenece

Y precisamente esto, no caer en la vulgaridad y el artificio, es lo que se pretende con la iniciativa de la Fundación México-Canarias. La cónsul honoraria mejicana, María de los Ángeles Baca, acude al desfile vestida de mariachi, pero maquillada de catrina. "No queremos que se pierdan las tradiciones y sí olvidarnos de cosas que no nos pertenecen", refiriéndose a Halloween. Baca vive en Canarias desde hace 37 años y asegura tener "el corazón partido. Mi día a día consiste en unir Canarias y México", dice feliz antes de comenzar el desfile.

Desfile de catrinas en La Laguna / Andrés Gutiérrez

La cónsul honoraria y la directora de la Fundación México-Canarias, Yolanda Cordobés, hablan del origen de las catrinas, una figura que acepta la muerte "con ironía y arte". Esta representación fue creada por el artista José Guadalupe Posada, quien se burló de los mejicanos que conseguían algo de dinero y "querían copiar a los ricos de toda la vida". Más tarde, el marido de Frida Kahlo, Diego Ribera, fue quien le dio una mayor dimensión a esta manifestación mejicana.

Aprender a través de la cultura

El objetivo de la Fundación México-Canarias es que sea un desfile abierto al público. Lo consiguieron: pequeños, mayores, familias, amantes de la cultura mejicana, curiosos o simplemente noveleros, se unieron. La gimnasia estética de grupo, una disciplina entre la danza y el deporte, se apuntó. Una veintena de niñas de la escuela de danza Acquamarina, capitaneadas por Noemí González, bailan durante el desfile con catrinas en sus caras. González quiere "participar para que las niñas aprendan la cultura y podemos tratar la danza a través México", plantea. Obviamente, todas las bailarinas arrastran a sus progenitores, quienes también se caracterizaron para el desfile.

Fascinada por las catrinas

Nayra Jorge García es de La Laguna y es una auténtica catrina. Una calavera corona su tocado lleno de flores apagadas y aparentemente inertes. Un traje negro, guantes simulando huesos y la cara perfectamente pintada anuncian su pasión por México. "Me fascina el mundo de las catrinas", algo que combina con su profesión de maquilladora. "He participado en varias colaboraciones con México directamente y pensé que esta era la oportunidad perfecta, porque ya hacía tiempo que no pintaba una catrina", expuso. Hace una semana comenzó con los preparativos para este sábado 8 de noviembre, "más que nada por el tocado, que es lo que más tardé en hacer", confiesa.

Mariposas monarcas

Junto a las catrinas, también destacan las mariposas monarcas durante el desfile. Otro de los símbolos más especiales en México para celebrar y recordar a los que ya no están, pero que nunca se van.