La Laguna abre las inscripciones para el Concurso y la Ruta de Belenes 2025
El plazo estará abierto hasta el 10 de noviembre para personas, asociaciones y entidades que quieran participar con sus nacimientos o dioramas en el municipio.
La Asociación de Belenistas de La Laguna, en colaboración con el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, ha abierto el plazo de inscripción para el Concurso y la Ruta de Belenes 2025, una de las citas más esperadas del calendario navideño en el municipio.
Las inscripciones pueden realizarse ya a través de la web oficial belenistaslalaguna.com y estarán disponibles hasta el 10 de noviembre para personas, asociaciones, entidades, empresas y colectivos que deseen participar con sus creaciones.
Abierto a toda la ciudadanía
Podrán inscribirse todas aquellas personas o entidades que expongan su belén o diorama en un espacio accesible al público, ya sea en viviendas particulares, locales o sedes situadas en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
Una vez enviada la solicitud en línea, los participantes recibirán un correo de confirmación en un plazo máximo de siete días. En caso de que sea necesario, podrán subsanar errores en los cinco días posteriores a la notificación. Además, cada participante deberá especificar en el formulario los horarios y días de apertura al público, que podrán variar según se participe o no en el concurso.
Cinco modalidades de participación
El certamen se dividirá, un año más, en cinco modalidades:
- Belenes bíblicos
- Belenes tradicionales
- Belenes no tradicionales
- Belenes al aire libre
- Dioramas
El jurado, compuesto por personas con experiencia en el arte belenista y en las artes plásticas, realizará las visitas a los nacimientos entre el 9 y el 11 de diciembre, en horario de tarde. El veredicto se dará a conocer el 16 de diciembre, durante el acto de entrega de premios en la plaza del Hermano Ramón (calle Viana, 2).
Premios para los mejores belenes
Cada modalidad contará con tres premios económicos:
- Primer premio: 400 euros
- Segundo premio: 300 euros
- Tercer premio: 200 euros
Además, los ganadores recibirán un trofeo acreditativo que reconocerá su labor artística y su contribución a mantener viva una de las tradiciones navideñas más queridas en La Laguna.
El Concurso y la Ruta de Belenes se consolidan así como una iniciativa abierta, participativa y con gran arraigo social, que cada año invita a vecinos y visitantes a recorrer el municipio para descubrir la creatividad y el espíritu navideño de sus barrios.
