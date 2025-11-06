La Laguna incorpora La Librea de Valle de Guerra al currículo escolar de los colegios de la zona

La Concejalía de Educación de La Laguna ha incorporado La Librea de Valle de Guerra al trabajo curricular de los centros educativos de la localidad, gracias a un cuadernillo didáctico que se aplicará en asignaturas como Conocimiento del Medio y Lengua. La iniciativa busca que el alumnado conozca de forma directa la historia, el simbolismo y el arraigo comunitario de una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del municipio.

El material fue presentado por el concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, junto al presidente de la Asociación Amigos de La Librea, Guillermo López, en un acto en el que se hizo entrega de los ejemplares al profesorado de los colegios Ayatima y Lope de Guerra, los primeros en incorporar este recurso en sus aulas.

La tradición como parte del aprendizaje

El cuadernillo, elaborado por los docentes Sandra Rodríguez Amador y Francisco Javier Ramos Savoi, autor de las ilustraciones, recoge los principales aspectos históricos y culturales de La Librea, representación popular que conmemora la Batalla de Lepanto y que constituye una de las señas de identidad más arraigadas en Valle de Guerra.

“Con esta iniciativa, La Librea deja de ser únicamente una actividad complementaria para convertirse en un contenido estable dentro del aprendizaje diario del alumnado”, explicó Sergio Eiroa, quien destacó que el objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y poner en valor las expresiones culturales que forman parte de la vida y la memoria colectiva de los barrios laguneros.

Un proyecto que refuerza el vínculo comunitario

El concejal subrayó que el nuevo material educativo permitirá que los estudiantes “crezcan reconociendo la riqueza de su entorno”, fomentando la sensibilidad, el respeto y la participación activa en la vida comunitaria.

Por su parte, Guillermo López, presidente de la Asociación Amigos de La Librea, valoró la iniciativa como “un espaldarazo fundamental para una tradición que ha sido cuidada y transmitida durante generaciones”.

“Que los niños y niñas de Valle de Guerra trabajen La Librea en su día a día escolar no solo refuerza el conocimiento histórico, sino que asegura la continuidad viva de la representación y de todo lo que significa para el pueblo”, añadió.

Una representación escolar para cerrar el curso

El proyecto contempla que el proceso de aprendizaje culmine con una versión escolar de La Librea a final de curso, en la que el alumnado participará activamente en la puesta en escena. Esta representación permitirá reforzar la expresión artística, el aprendizaje cooperativo y el vínculo con las tradiciones locales.

Con esta iniciativa, La Laguna da un paso más en la integración del patrimonio cultural en la educación, garantizando que las nuevas generaciones conozcan, valoren y mantengan vivas las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.