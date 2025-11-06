La Laguna propone homenajear a Jacques Cousteau y Federico Mayor Zaragoza por su vínculo con la ‘Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras’

El Ayuntamiento de La Laguna debatirá este jueves una propuesta para conceder honores a Jacques Cousteau y Federico Mayor Zaragoza, dos personalidades que jugaron un papel decisivo en la “Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras”, firmada en la ciudad en 1994 y conocida internacionalmente como la “Declaración de La Laguna”.

El texto, impulsado por la UNESCO, la Fundación Cousteau y la Universidad de La Laguna, fue un hito precursor de los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y situó al municipio tinerfeño como un referente en los principios de paz, sostenibilidad y justicia intergeneracional.

La Laguna, ciudad de paz y diálogo

La iniciativa, defendida por el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, busca rescatar el valor histórico y simbólico de aquella declaración que vinculó para siempre el nombre del municipio con principios universales de solidaridad y compromiso global.

“La Declaración de La Laguna de 1994 unió el nombre de nuestra ciudad a los valores de paz, sostenibilidad y solidaridad intergeneracional”, recordó Cordobés, quien subrayó que este homenaje pretende ser un “reconocimiento justo y necesario” a dos figuras excepcionales.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, expresó su deseo de que la propuesta cuente con el apoyo de toda la Corporación: “Honrar el recuerdo de Federico Mayor Zaragoza y Jacques Cousteau supone ensalzar un momento histórico que situó a La Laguna en el centro del debate mundial sobre el futuro de la humanidad”, destacó.

Un legado con proyección internacional

La Declaración de La Laguna, aprobada en febrero de 1994, reunió a más de 30 expertos de 20 países y estableció 14 derechos fundamentales para las generaciones futuras, relacionados con la paz, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural y natural.

El oceanógrafo Jacques Cousteau definió entonces el acuerdo como “el cumplimiento de un sueño de 24 años de lucha”, mientras que Federico Mayor Zaragoza, como director general de la UNESCO, fue el principal impulsor y coordinador de los trabajos que dieron forma al documento.

Un homenaje con motivo del 25 aniversario de la Ciudad Patrimonio

El reconocimiento a ambas figuras llega en el año en que La Laguna celebra el 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial, una efeméride que el municipio ha vinculado a su papel histórico como espacio de paz y diálogo entre culturas.

La moción propone que la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento estudie la concesión oficial del reconocimiento a Cousteau y Mayor Zaragoza. Con ello, La Laguna reafirma su vocación de ciudad abierta y comprometida con los grandes retos globales, al tiempo que recupera un episodio clave de su historia reciente.

Un documento aún poco conocido

Pese a su relevancia internacional, la Declaración de La Laguna sigue siendo poco conocida en Canarias. Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado en el último año actos conmemorativos y programas divulgativos para reivindicar su vigencia ante los desafíos climáticos y sociales actuales.

Con esta propuesta, el municipio busca dar mayor visibilidad a su contribución al pensamiento global sobre el futuro del planeta, recordando el papel que La Laguna desempeñó hace tres décadas en la defensa de los derechos de las generaciones futuras.