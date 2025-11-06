La Laguna construirá 79 viviendas para destinarlas a alquiler asequible

La Laguna añadirá 79 viviendas protegidas al parque público municipal, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible y social a familias con pocos recursos económicos, en plena crisis habitacional. Lo acaba de aprobar la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios (Muvisa), dependiente del Ayuntamiento de La Laguna. Destinará en concreto 13,2 millones a la construcción de estas dos promociones que se ubicarán en el pueblo de Tejina y el barrio de Gracia. La previsión es que las obras comiencen el próximo año.

Muvisa está ultimando los pliegos de licitación para la construcción de estos inmuebles. En Tejina se construirán 50 viviendas, una actuación que costará 8,3 millones de euros y se financiarán íntegramente con fondos municipales. Estos proceden de los más de cuatro millones cedidos por la Gerencia de Urbanismo y vinculados al acuerdo de cesión a Muvisa de la monetización en la gestión de actuaciones urbanísticas (10% del aprovechamiento urbanístico del Registro de Explotación del Patrimonio Público de Suelo).

A estos se suman otros cuatro millones de euros del Área de Bienestar Social, que inicialmente se habían destinado a una licitación para la compra de edificios ya construidos y que ha quedado desierta. Las ofertas no cumplieron los requisitos o se han retirado al venderse en el mercado privado. Esta situación llevó a una reestructuración de objetivos, de modo que, para agilizar esa inversión e incrementar el parque municipal de vivienda social, se ha tramitado el procedimiento administrativo necesario para poder proceder a su reinversión en promoción pública de nueva construcción, que también se destinará al parque social municipal. Esta modificación del destino de la inversión ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local en su sesión de este martes.

La otra promoción será la de 29 viviendas en el barrio de Gracia. Este proyecto, con un coste estimado de 4,9 millones de euros, está cofinanciado por distintas subvenciones del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en las que el Ayuntamiento asume el 52,84% del coste en tres anualidades, que incluyen el valor del suelo de aportación municipal.

El Consejo de Administración de Muvisa dio el visto bueno a esta actuación, así como a otras relevantes en materia de vivienda como una inversión de más de 2,4 millones de euros para la finalización y entrega de la Fase 1 de la Actuación Singular de Las Chumberas, 4,12 millones para la primera fase del programa de rehabilitación de El Cardonal, actualmente en fase de licitación; y más de 4 millones de euros destinados a distintas fases de otros programas de rehabilitación en los barrios de El Cardonal, Padre Anchieta, Princesa Yballa-La Florida, La Verdellada y San Luis Gonzaga.

La sesión del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios, presidida por el también concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, se celebró en la Gerencia de Urbanismo y contó con la participación del consejero delegado de la entidad, el edil Domingo Galván; del gerente de Muvisa, Emilio Fariña, así como de los delegados de todas las formaciones políticas presentes en la Corporación municipal.

En total, las actuaciones en materia de vivienda previstas por Muvisa solo en 2026 alcanzarán los 11,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 48% respecto a 2025. Estos proyectos cuentan con la participación de distintas administraciones públicas a través de convenios específicos.