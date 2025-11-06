La Laguna aprueba de forma provisional su nuevo Reglamento de Participación Ciudadana tras más de 30 años sin actualizarse

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó el jueves, 6 de noviembre, el nuevo Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, un documento que marca un hito histórico en la modernización democrática del municipio. La propuesta, respaldada de forma amplia y sin votos en contra, abre ahora un periodo de información pública y presentación de alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Con esta medida, La Laguna deja atrás un marco normativo sin actualizar desde 1993 y se dota de un modelo moderno, estable y operativo para facilitar que la ciudadanía participe de forma real y efectiva en la toma de decisiones públicas.

Un paso decisivo para la democracia local

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, valoró la aprobación como “un paso decisivo para reforzar la calidad democrática del municipio”. “Este reglamento nace del consenso y de la escucha, y nos permitirá profundizar en nuevas formas de colaboración entre la institución y la ciudadanía, promoviendo una relación más cercana, transparente y corresponsable”, subrayó.

El nuevo texto ordena los cauces de participación existentes y crea mecanismos concretos para que los vecinos y vecinas intervengan directamente en los asuntos públicos, consolidando el compromiso del municipio con una democracia local participativa y abierta.

Un reglamento construido desde el consenso

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, destacó que el texto “cuenta con el respaldo institucional y, lo más importante, con el apoyo y la implicación de las asociaciones vecinales”. “La Laguna es una ciudad con una enorme tradición participativa y este texto nos permite actualizar y proteger ese valor”, afirmó.

Hernández recordó el trabajo realizado por los colectivos ciudadanos y el personal técnico y jurídico del Ayuntamiento, así como la contribución de su antecesora, Yaiza López Landi, en las fases iniciales del proceso: “Fue un trabajo serio, amplio y compartido, que sentó las bases para lo que hoy aprobamos. Este reglamento lleva la huella de muchas manos y muchas voces”, añadió.

Presupuestos participativos y nuevos cauces de diálogo

El nuevo reglamento introduce instrumentos innovadores de participación como la iniciativa popular, las audiencias públicas o las consultas ciudadanas, además de los presupuestos participativos, que permitirán a los vecinos decidir directamente qué proyectos se ejecutarán con cargo al presupuesto municipal.

“Esto significa que cualquier persona podrá contribuir de manera directa a las prioridades del municipio. La participación deja de ser solo una idea y se convierte en una práctica concreta y vinculada a la gestión real”, explicó Hernández.

El texto también actualiza el funcionamiento de las Juntas de Distrito, los Consejos Sectoriales y el Consejo de Participación Ciudadana, además de reforzar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a través del Portal de Participación Ciudadana, desde el que se podrán consultar y seguir los procesos en curso.

Próximos pasos

Tras su aprobación provisional, el Reglamento de Participación Ciudadana será sometido a exposición pública, durante la cual la ciudadanía y las entidades interesadas podrán presentar aportaciones y alegaciones.

Una vez concluido este periodo, el documento regresará al Pleno para su aprobación definitiva, consolidando a La Laguna como un referente en gobernanza democrática y participación vecinal en Canarias.